Hodně vzruchu způsobil nejen v organizaci UFC, ale v celém MMA Khamzat Chimaev. Ten totiž vyslal do světa nejprve výzvu k míru, aby vzápětí hlásil, že by místo v kleci měl bojovat ve válce.

Ramzan Kadyrov na tribuně při sledování ligového zápasu Grozného s Petrohradem | Foto: ČTK / AP / Musa Sadulayev

Velmi mírně řečeno kontroverzní se jeví prohlášení Khamzata Chimaeva, který díky vítězství nad Kamaru Usmanem v rámci galavečera UFC 294 v Abú Dhabí uhájil svoji neporazitelnost. Uznání se mu dostalo i za následná slova, v nichž volal po míru.

„Lidi, víte, co právě teď děje. Tento týden jsem v kleci nebyl šťastný, protože vidím, jak umírají děti. Je jedno, jestli se to děje na Ukrajině, v Sýrii, v Afghánistánu, Palestině nebo USA. Když děti umírají, je to těžké. Miluji děti, doma čeká můj kluk, až se vrátím. Jsou mu teprve dva měsíce. Vím, jaké to je, když pláče. A když někdo zemře, nevím, co říct… Dá-li bůh, bude na světě dobře. Doufám… Muslimové, křesťané, židé, na tom nezáleží. Prosím, lidi, držte pohromadě, “ hlásil v emotivní řeči, za kterou sklízel potlesk publika.

Jenže potom čečenský rodák Chimaev, který dříve reprezentoval Švédsko a nyní zápasí pod vlajkou Spojených arabských emirátů, otočil o 180 stupňů. Alespoň soudě dle překladů.

Další slova totiž nepronášel v angličtině, ale ve své rodné řeči, tedy čečensky. A řeč, kterou pronesl, adresoval čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovi. Povícero překladů se shoduje v tom, že vzkázal Kadyrovi, že nebyl vychován k boji v šortkách a žádal vůdce o svolení, aby mohl jít bojovat. „Žádám Vás, dejte mi zbraň, ať můžu jít bojovat za Palestinu. Jsem připraven zemřít za své muslimské bratry. Jsem připraven jít a zemřít, abych z lásky k Alláhovi bránil Palestinu,“ hlásil.

Chimaev je znám jako přítel Kadyrova, který jej vzápětí za jeho prohlášení neopomněl chválit. Ten přitom platí za krutého diktátora a podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina ve válce s Ukrajinou.

Galavečer v Abú Dhabí se vůbec proměnil v přehlídku podporovatelů Palestini v konfliktu s Izraelem. Podporu Palestincům vyjádřil i Islam Makhachev, po míru v regionu volal pro změnu Muhammed Mokaev.

Konflikt mezi Palestinou a Izraelem se rozhořel 7. října, kdy palestinské radikální hnutí Hamás podniklo útok na Izrael. Válečné akce si vyžádaly tisíce mrtvých na obou stranách včetně mnoha civilistů.