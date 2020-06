Byl jedním z hrdinů loňského mistrovství světa, díky jeho homerunu se domácí český tým dostal do play-off. Teď Marek Malý táhne Sportclub 80 Chomutov. Soupeře ničí svojí všestranností – umí totiž jak v nadhazovačském kruhu, tak na pálce. Na kontě už má 45 strikeoutů, což z něho dělá čtvrtého nejlepšího nadhazovače v této statistice. Zároveň zaznamenal 15 úspěšných odpalů, z toho dva homeruny. Díky tomu je doposud nejlepším extraligovým pálkařem.

„Můžeme hrát ještě lépe. A to hlavně v momentech, když se nám tolik nedaří. To musíme letos zlepšit. Chceme být nepředvídatelní a nebezpeční. Zatím se to daří,“ popsal Malý, který na loňský homerun na mistrovství světa nezapomněl. „Samozřejmě, myslím na něj často.“ I díky Malému porazili chomutovští softbalisté loňské šampiony z Ledenic v neděli nejdříve 5:4 a pak 8:7. Malý tak zastavil tým, pro který je prioritní úspěšný útok a disponuje zkušenými pálkaři. Proti Žralokům si připsal 14 strikeoutů. „Klíčová byla přesnost. Házel jsem co nejvíce na hranu. Ke konci bylo vidět, že jsou soupeři otrávení. Se dvěma prohrami nepočítali,“ tvrdil Malý.

V sobotu pak chomutovští hráči nejprve porazili Locos Břeclav 10:0, pak však prohráli 1:2. Na úplném dně tabulky jsou zatím Hladoví hroši Sezimovo Ústí, kteří odehráli pouze čtyři zápasy a připsali si jednu výhru. O víkendu neodehráli ani jeden zápas kvůli dešti hráči Havlíčkova Brodu. V pátek si však v televizním utkáním si poradili s nováčkem Joudrs Praha 4:0. Zásluhu na tom měl Michal Holobrádek, který nepovolil soupeřům ani jeden bod.