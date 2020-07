Chomutovští softbalisté ovládli základní část extraligy

Čtvrteční dohrávkou skončila základní část softbalové extraligy. První místo udržel Sportclub 80 Chomutov, který v osmnácti zápasech získal 32 bodů. Těsně za nimi jsou loňští mistři Žraloci Ledenice a Tempo Praha. Mezi nejlepší šestku se na poslední chvíli dostali také Hroši Havlíčkův Brod. Dále postupují Locos Břeclav a Painbusters Most. „Je to skvělé, moc nás těší, že jsme zatím první. Máme tak dobrou výchozí do nadstavby,“ prohlásil Marek Malý z chomutovského týmu, který ovládl základní část poprvé od roku 2009.

Hráči Sportclubu 80 Chomutov. | Foto: ČSA/Jakub Pláteník

Hráči Sportclubu 80 Chomutov. | Foto: ČSA/Jakub Pláteník

Chomutovští softbalisté vyhráli celkem 14 zápasů, největším tahounem byl Marek Malý. Pálkař, který zároveň umí skvěle nadhazovat, zaznamenal 27 úspěšných odpalů a pět homerunů. Lepší v těchto sledovaných statistikách nebyl v extralize nikdo. Zároveň jako nadhazovač dovedl svůj tým k šesti výhrám a připsal si 102 strikeoutů. „Chceme být nepředvídatelní a nebezpeční. Zatím se to daří. Když se během zápasu všichni strhneme, podáváme velmi dobré výkony," dodal Marek Malý ze Sportclub 80 Chomutov. Po pomalejším rozjezdu potvrdili nakonec pálkařskou formu Žraloci Ledenice. Loňští šampioni předvedli 154 úspěšných odpalů, což z nich dělá nejúspěšnější tým. Nejvíce homerunů (19) má zatím na svém kontě Tempo Praha. Sedm výher z posledních osmi utkání stačilo k postupu do nejlepší šestky havlíčkobrodským softbalistům. Ti si navíc ve čtvrtek připsali dvě výhry proti Tempu, ve kterých exceloval nadhazovač Michal Holobrádek, když předvedl 26 strikeoutů. „Postup do nadstavby bereme jako první krok. Našim sezonním cílem je dostat se do semifinále. Celá tabulka je hodně vyrovnaná a každý prohraný zápas by nás mohl na konci mrzet," prohlásil Holobrádek, který v extraligové kariéře nasbíral celkově už přes 800 strikeoutů. Hroši Havlíčkův Brod navíc posílili díky příchodům Davida Mertla a Tomáše Kleina ze Spectrum Praha. Šest nejlepších týmů po základní části pokračuje v nadstavbě, v níž hraje každý s každým. Čtyři vítězové se dostanou do semifinále, které se hraje na tři výhry. Nadstavba se rozjede 8. srpna.

Autor: Jiří Uhlíř