Česká obec sokolská letos ocenila i své osobnosti z oblasti sportu pro všechny a kulturních aktivit, udělena byla i Cena Fair Play Aloise Hudce. Tu si za celoživotní dárcovství krve odnesl Josef Nekovář.

„Anketa byla pod názvem Sokol roku letos poprvé a já hned první ročník vyhrál, takže je to skvělý pocit. Cena je pořádně těžká a velká, takže si na ni budu muset ve své vitríně vymezit hodně místa. V Sokole jsem od dětství, díky němu jsem v Brně dostal základy sportu, mám proto radost z toho, jak se za poslední dobu Sokol zvedl a kolika různým aktivitám se věnuje. A teď zpátky do tvrdého tréninku,“ řekl čerstvý Sokol roku 2019 Alexander Choupenitch.

Olympionikovi z Ria k vítězství v hlavní kategorii pomohlo hlavně šesté místo z loňského mistrovství Evropy a sedmá příčka na Grand Prix v Anaheimu. Člen Sokola Brno I po třech letech sesadil z trůnu vzpěrače Jiřího Orsága ze Sokola Karolinka, který letos skončil stříbrný.

Různorodost činností

„Samozřejmě znám historii Sokola a jeho roli při vzniku republiky. Vím také, že je to velká organizace se spoustou členů. Přesto mne tu dnes překvapila ta neuvěřitelná různorodost činností i to množství sportů, které se v Sokole provozují,“ okomentoval slavnostní večer olympijský medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál, jenž na sebe zároveň prozradil, že během léta zápasil s boreliózou.

V kategorii do 18 let nenašla stejně jako vloni konkurenci atletka Sokola Opava Barbora Malíková. Běžkyně na 400 metrů v roce 2019 přivezla bronzovou medaili z mistrovství Evropy juniorů, kde svůj výkon ozdobila národním juniorským rekordem. Malíková rovněž zažila veleúspěšný debut v dospělé reprezentaci, když na Evropských hrách v Minsku pomohla ke stříbru ve smíšené štafetě.

Kolektivem roku mezi dospělými jsou basketbalistky z Hradce Králové, vítězky Českého poháru, mezi mládeží uspěli také basketbalisté – kadeti Sokola Písek, kteří opanovali MČR do 17 let.

Nejlepším jednotlivcem z kolektivních sportů byl vyhlášen Martin Haleš ze Sokola Pardubice I, jenž jako brankář dovedl český juniorský tým florbalistů k historickému triumfu na mistrovství světa.

Sokol roku 2019 – vítězové



Sportovci



Kategorie dospělí: Alexander Choupenitch, T.J. Sokol Brno I, šerm



Kategorie mládež do 18 let: Barbora Malíková, T.J. Sokol Opava, atletika



Kategorie 19–23 let: Matouš Vondál, T.J. Sokol Vítkovice, zápas



Kategorie mládež do 18 let, kolektivní sporty: Basketbalisté T.J. Sokol Písek U17



Kategorie dospělí, kolektivní sporty: Basketbalistky T.J. Sokol Hradec Králové



Kategorie nejlepší jednotlivec z kolektivních sportů: Martin Haleš, T.J. Sokol Pardubice I, florbal



Kategorie nejlepší trenér kolektivních sportů – mládež: Jan Čech, T.J. Sokol Písek, basketbal



Kategorie nejlepší trenér jednotlivců – dospělí: Milan Hemza, T.J. Sokol Vítkovice, zápas



Sport pro všechny:



Cvičitel: Martin Matura, župa Jihočeská



Cvičitelka: Jana Dohnálková, župa Olomoucká Smrčkova



Kolektiv: Sokol Libeň (muži)



Cena Radky Daňkové pro objev roku (18–35 let): Petra Jůzová, župa Barákova



Kulturní počin roku 2019: Soubory Divadlo pod Petřínem, Divadlo T.J. Sokol Lázně Toušeň a lidová muzika Vycpálkovci



Vzdělavatelský počin roku 2019: Připomínání památky sokolů a sokolek padlých v odboji (Helena Rezková, starostka ž. Podkrkonošské-Jiráskovy, a Pavlína Špatenková, vzdělavatelka ž. Podkrkonošské-Jiráskovy)



Cena Fair Play Aloise Hudce: Josef Nekovář



Zvláštní cena starostky ČOS za výjimečný počin: Autoři projektu Se Sokolem do života