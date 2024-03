Tohle byl husarský kousek. Alex Choupenitch vybojoval ve Washingtonu třetí olympijskou účast v řadě. V náročné kvalifikaci přeskočil na poslední chvíli Španěla Carlose Llavadora a v Paříži nebude chybět. „Větší drama to už být nemohlo,” hlásil v tiskové zprávě bronzový medailista z OH v Tokiu.

Alexander Choupenitch | Foto: ČTK

Od začátku roku bylo jasné, že o olympijskou místenku pro fleretisty ze zemí, které nesestaví pro hry dostatečně kvalitní tým, budou bojovat Choupenitch a s Llavadorem také ještě Maďar Daniel Dosa.

Vyrovnaní fleretisté šermovali o dvě místa do poslední chvíle a rozhodnout musel až turnaj Grand Prix ve Washingtonu. „Kdyby mi někdo před třemi závody řekl, že se mi to povede, tak bych nevěřil. Nakonec jsem to ale zvládl, takže mám ohromnou radost,” usmíval se Choupenitch.

Rozhodl jediný bod

„První zápas na Grand Prix jsem vyhrál. Španěl naopak prohrál 14:15, takže jsem ho v kvalifikaci o olympiádu předběhl v konečném výsledku o jediný bod. Já mám 99 a on 98 bodů,” popisoval Čech, který v USA navíc onemocněl virózou a ještě před pár dny bojoval s horečkou a kašlem.

A co vedle GP ve Washingtonu, kde brněnský rodák nakonec vypadl ve druhém kole, rozhodlo? „Šli jsme bod po bodu, závod po závodu. Španěl s Maďarem se střídali ve vedení, ale já udělal v Turíně druhé místo, což bylo zásadní, a minulý závod v Káhiře jsem byl mezi osmi. Nakonec jsem byl o bod šťastnější,” dodal, šermíř, jehož ve třiceti čekají třetí olympijské hry.