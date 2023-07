Ještě nedozněly dojmy z Tour de France a už se servíruje další cyklistická lahůdka. A to dokonce na území Česka. Od čtvrtka do neděle se jede výborně obsazená Czech Tour.

Chris Froome přiláká cyklistické fanoušky | Foto: Se svolením Israel-Premier Tech

Na nejprestižnějším domácím etapovém závodě se objeví hvězdný Chris Froome ze stáje Israel-Premier Tech, tři týmy z World Tour i česká špička. Čtyři dny se bude závodit v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Pro diváky je připravený bohatý doprovodný program.

Jak lze na start získat čtyřnásobného vítěze Tour de France? Leopold König, bývalý úspěšný profesionál a ředitel Czech Tour k tomu využívá svých kontaktů z dob aktivní kariéry.

Zažili spolu výhry i nezdary

„Chris Froome je největší hvězdou poslední dekády. Když jsem nastupoval na místo ředitele Czech Tour, přál jsem si sehnat někoho takového na start. A když se Chris nedostal do sestavy pro Tour de France, rozběhla se jednání. A dopadlo to tak, že tady pojede,“ usmíval se König.

Ti dva spolu strávili část kariéry v týmu Sky a dobře se znají. „Jeli jsme několik závodů Grand Tour, zažili výhry i nezdary,“ pokračoval ředitel. „Máme přátelský vztah, ale není to tak, že bych Chrisovi zavolal a řekl mu přijeď na Czech Tour. Všechno šlo oficiální cestou a o účasti rozhodovalo vedení Israel-Premier Tech.“

To že osmatřicetiletý Brit přijede do Česka, je i známkou toho, že závod má svou úroveň, kvalitu a bezpečnostní záruky. „Když se takové informace rozšíří napříč silničářskou komunitou, bude to dobrá reklama pro budoucnost,“ zmínil König, který se netají tím, že má s Czech Tour do dalších let své plány.

V úvahách je start i cíl v Praze

„Chceme závod posunout v cyklistické hierarchii, mít na startu víc elitních týmů a přilákat další hvězdy,“ vykládal a připomněl, že i vzhledem k názvu myslí na to, aby se etapy nejezdily jen na Moravě. „Praha by byla ideálním místem startu i cíle,“ naznačil.

Organizátoři mají informace o vyšším zájmu fanoušků. Určitě jich nebude tolik jako při Tour de France, ale víc než se jich scházelo podél moravských silnic v minulých letech. „Možná zájem zesílil po oznámení, že pojede Chris Froome,“ přemítal König.

Do trojice worldtourvých stájí patří Bora-hansgrohe, Jumbo-Visma a Intermarché-Circus-Wanty. Do prvně jmenované patří Estonec Rein Taaramäe, osmnáctinásobný účastník Grand Tours a dvojnásobný vítěz etapy na Vueltě.

Dvakrát se pojede na Dlouhé stráně

Start potvrdil Karel Vacek (Corratec Selle Italia), který letos dojel druhý v etapě Giro d'Italia. Chybět nebudou ani nejlepší české sestavy Elkov-Kasper a ATT Investments.

Závodníky čekají drsné podmínky moravských hor. Úvodní etapa startuje ve čtvrtek v Prostějově a po téměř 170 km končí v Uničově. O den později se peloton vydá vstříc 167 km z Horního náměstí v Olomouci, přičemž finišovat se bude na Pustevnách.

Královská etapa naplánovaná na sobotu a měří 161,5 kilometru. Vrchaře čeká 3404 výškových metrů. Dvakrát se pojede na Dlouhé stráně, ovšem cíl organizátoři připravili v podobě výstupu na Červenohorské sedlo. Nedělní finále na 176,2 km pak obstará etapa z Šumperku do Šternberku.

Program Czech Tour

Čtvrtek 27. 7. - 1. etapa: Prostějov - Uničov (165 km),

pátek 28. 7. - 2. etapa: Olomouc - Pustevny (166,9 km),

sobota 29. 7. - 3. etapa: Moravská Třebová - Červenohorské sedlo (161,5 km),

neděle 30. 7. - 4. etapa: Šumperk - Šternberk (176,2 km)