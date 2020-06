Cvalové dostihy v pražské Chuchle Areně přivítaly v neděli poprvé diváky a přišlo jich odhadem patnáct stovek. Všichni byli natěšení a nemalou část tvořily děti. „Koníčků“ už se prostě nemohly dočkat, stejně jako jejich rodiče.

„Chodím do Chuchle s dětmi často a jsem rád, že konečně letos mohu sobě i jim udělat radost,“ řekl Pražskému deníku Jan Halamka, kterého doprovázely tři ratolesti.

Bez ceremoniálu to nebylo ono

Všichni pak mohli sledovat vítězství hnědáka Kmotra s jezdcem Beysimem Ferhanovem v sedle v úvodním dostihu. Jeho majitel Josef Dufek byl prvním, kdo si letos mohl převzít pohár. Poprvé se totiž také slavnostně předávaly trofeje.

„Je to hezký pocit, ono to bez té divácké kulisy a ceremoniálu není ono. Pokud vyhrajete v tichu prázdných ochozů, tak to nemá tu správnou atmosféru. Tohle všechno prostě k dostihům patří. Za chvíli odjíždím a doufám, že se dočkám radosti i večer,“ říkal v neděli Josef Dufek.

Subway Dancer míří do Francie

A dočkal se, i když na úplně jiném sportovním „poli“. Fotbalová Mladá Boleslav, jejíž je pan Dufek prezidentem, totiž ve FORTUNA:LIZE porazila České Budějovice 2:1.

V hledišti byl i Martin Wolf, který sice sledoval dění v Chuchli, ale myšlenkami byl už spíš ve Francii. Jeho kůň Subway Dancer bude totiž ve čtvrtek startovat v Longchamp.

„V úterý se vydáme na cestu. Subway Dancer je v dostihu favoritem. Volali mi slavní žokejové, třeba Belgičan Soumillon, že by rádi byli v sedle, ale já jsem dal přednost domácímu Radku Koplíkovi,“ prohlásil Martin Wolf.

K tomu se dá ještě dodat, že loni v říjnu tam osmiletý hnědák vyhrál a získal v přepočtu téměř 1,9 milionů korun. Tentokrát čeká na vítěze částka ve výši zhruba tři čtvrtě milionu korun.

A jak to na dostizích bývá, v Chuchli vyhrávali koně, od kterých se to tak trochu čekalo. Jako například vítěz hlavního dostihu (Červnového handicapu na 1800 metrů) Storm de Nuit s žokejem Adamem Florianem, který měl kurs 5:1.

Nebo také ti, kteří měli skončit v poli poražených.

Do Chuchle chodí roky, ale nesází

Tady byl příkladem Jan Messi, který zvítězil v Ceně Tipsportu v kurzu 35:1. Tohle ovšem minulo Slavěnu Matějíčkovou, která patří k naprostým výjimkám.

Nikdy nesází, ačkoli má hluboké dostihové znalosti a do Velké Chuchle chodí už pěknou řádku let. „Byla jsem se podívat už v sobotu na klusáky. Poprvé jsem mohla navštívit cvalové dostihy a bylo už načase. Konečně snad už bude všechno v pořádku,“ dodala paní Matějíčková.

Cvalové dostihy se vrátí do Chuchle Areny zase už tuto neděli, kdy je na pořadu první klasický dostih sezony Velká jarní cena.