Při prohře Makedonie nebo nižší výhře je dál posune jakákoliv výhra. Při remíze jim stačí také nerozhodný výsledek. Existuje i varianta, že by rozhodoval los.

Jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip ale na včerejším setkání s českými novináři ve vídeňském hotelu Hilton prohlásil, že Rakušanům věří. „Je v jejich zájmu uspět, hrajou doma, poženou je diváci. Pokud uspějí, jdou se dvěma body dál,“ uvedl Jan Filip, ale připustil, že není snadné vyhrát třikrát v řadě.

Rakušané zatím zvládli úvodní zápas s českými házenkáři (32:29) i ten nedělní s Ukrajinou (34:30).

„Ta skupina je vyrovnaná. Makedonci se budou rvát jako o život, ten zápas je otevřený. Rakušané zatím v obou zápasech zvládli koncovku, to není náhoda,“ narážel český kouč na fakt, že jeho tým zlomili domácí v poslední čtvrthodině. Proti Ukrajině byl dokonce ještě pět minut před koncem stav nerozhodný.

V obou případech byl nejlepším rakouským střelcem mladík Mykola Bilyk, svěřenec českého kouče Filipa Jíchy v německém Kielu. Makedonci se pro změnu opírají o zkušeného kanonýra Kirila Lazarova. I jejich souboj bude tedy dnes důležitý. Zápas se hraje v 18.15.

Primární je koncentrace na výkon

„To už budeme v hale, takže se asi chvilku podíváme. Ale primární je koncentrace na náš výkon,“ naznačil trenér Filip, že on i hráči napřou veškeré síly k utkání s Ukrajinou. „Do toho zápasu půjdeme tak, bychom ho vyhráli. Bez ohledu na to, jak dopadne předchozí zápas, to je věc, kterou my neovlivníme,“ byl kouč rezolutní. A vrátil se ještě k nedělnímu vítězství s Makedonií.

„Ve druhé půli to byl z naší strany výkon, který bychom chtěli předvádět. To vítězství jsme chtěli víc než Makedonci, zasloužili jsme si ho. Ale tím je to uzavřené, zůstali jsme ve hře, teď se musíme koukat dál,“ pokračoval trenér české reprezentace házenkářů.

Včera už s kolegou Danielem Kubešem chystal svoje svěřence na Ukrajinu. „Nějaký plán máme,“ naznačil, ale konkrétní být pochopitelně z taktických důvodů nechtěl. Jisté je, že se musí jejich tým připravit na hru ukrajinských házenkářů v sedmi lidech. „Hrají tak v útoku prakticky celé zápasy, i v přesilovkách,“ vypozorovali čeští trenéři.

„Bude to zase úplně jiný soupeř. Mají vysoké statné hráče na spojkách. Měl by na ně platit pohyb a rychlost našich menších hráčů,“ přeje si reprezentační kouč.

Utkání Česko vs. Ukrajina, které zakončí boje ve skupině B, se hraje ve vídeňské Stadthalle dnes od 20.30.

Budou se pak Češi radovat?