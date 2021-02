„Reprezentantka judistka Anna Skalská se připravuje na světový pohár,“ jmenoval vedoucí trenér pro sportovní přípravu Sportovního gymnázia Plzeň Lukáš Lintimer.

Podle ředitelky školy Mileny Majerové na mistrovství světa juniorů v lyžování ve Finsku odjeli Petra Vitáková a Martin Kočandrle. Na lavičku zápasu Viktorie Plzeň proti Liberci se dostal Josef Koželuh a za prvoligové hokejové Litoměřice hraje Vladimír Kremláček.

„Motivace se individuálně různí, student od studenta. Když ale volejbalistky nemají před sebou vidinu zápasu… Start se jim stále odkládá, prakticky byla vyjednaná výjimka pro extraligu kadetek i juniorek, ale pak se epidemická situace zase zhoršila a měsíc se opět nic neděje,“ popsal Lintimer.

Neobává se, že by se protiepidemická omezení a horší podmínky pro trénování negativně podepsaly na tloušťce studentů. „Myslím si, že toto na sportovním gymnáziu moc nehrozí, protože k nám chodí děti, které dělají sport na výkonnostní úrovni a nejen školní, ale i jejich trenéři se je budou snažit u sportu udržet,“ řekl trenér gymnázia.

Zavření škol logicky ovlivňuje sportovní i vzdělávací část. „Následky už začínají být poměrně rozsáhlé, protože omezení jsou dlouhá a děti vypadly z jakýchkoliv režimových návyků,“ vypozoroval Lukáš Lintimer.

„Mizí návyky. Online výuku začínáme v 8 hodin, ale některým studentům se to zdá brzy. Čtvrté ročníky už musejí do školy, jinak je to špatné kvůli maturitě. Rádi bychom viděli a mluvili i s deváťáky,“ dodala ředitelka školy Milena Majerová.

Chybí sociální kontakty

Sportovní přípravu na gymnáziu praktikují formou distanční výuky. „Máme profesionální trenéry, sportovní trénink je vyučovací předmět a bohužel ho postihlo to, co všechny předměty. Takže jsme odkázáni na distanční výuku, při současných protiepidemických opatřeních máme zavřena všechna vnitřní sportoviště. Každý sport trénuje, jak se dá, třeba venku po dvojičkách. Některé sporty to postihlo více, jiné méně. Trochu méně to postihlo atlety, kteří jsou schopni udělat trochu smysluplnou přípravu venku, ale plavání, volejbal nebo sportovní střelba jsou na tom strašně bity,“ konstatoval Lukáš Lintimer.

Trenéři se svými svěřenci komunikují na dálku. „Je to ale strašně špatné. Hodně chybí sociální kontakty,“ mrzí trenéra.

Se studenty hovoří online i ředitelka. „Jsem ráda, že trenéři jsou se studenty ve spojení, posílají jim plány. Judisté, atleti i plavci venku běhají ve dvojicích, děláme to, co je dovoleno, ale je to hrozně málo toho, co potřebují. Trénujeme, ale nevíme, na co připravujeme, protože třeba u hokeje se už zrušily mládežnické soutěže,“ uvedla Majerová.

A jak je to se zkoušením sportovní přípravy? „Studenty známkujeme za individuální tréninky, nikomu neděláme problém, protože víme, že se snaží, co můžou. Ze sportovní přípravy dostali všichni žáci jedničku. Neměli jsme s nikým problém, že by se tomu málu vyhýbal,“ vysvětlil Lintimer.

To talentové zkoušky, na jejichž základě škola přijímá nové studenty, budou větší problém. „Ministerstvo školství nám umožnilo posunout termín z ledna na 2. a 16. března a požádala jsem ministerstvo o výjimku, abychom získali přístup na sportoviště. Na talentové zkoušky potřebujeme do bazénu, na atletický stadion, na naše sportoviště, protože máme judisty a volejbalisty. Čekáme na vyjádření,“ sdělila ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň Milena Majerová.

„Do jednání s ministerstvem školství kvůli přístupu na sportoviště se zapojila celá Asociace ředitelů sportovních gymnázií z České republiky,“ uzavřel vedoucí trenér pro sportovní přípravu gymnázia Lukáš Lintimer.