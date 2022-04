Xavi Sabaté, kouč házenkářůZdroj: Česká házená/Ivo Dudek

Není Xavi jako Xavi. Házenkáři lovili ve Španělsku

Víte, kdo vede Barcelonu? Xavi. A světe div se, svého Xaviho má i česká házenkářská reprezentace. Také je to Španěl a není tu dlouho – důvěru dostal sotva před pár týdny. „Pohrávali jsme si s myšlenkou oslovit některého ze zahraničních trenérů, který by do našeho českého stylu vnesl novou energii. Nakonec volba padla na Xaviho,“ vysvětlil šéf svazu Ondřej Zdráhala.

Malý dovětek, kouč se jmenuje Xavier Sabaté, Xavi je jen familiární zkratka.

Házenkářské překvapení. Novým koučem mužské reprezentace se stal Španěl Sabate

Snad bude platit i dál, už za pár dní čeká mužstvo velká výzva: boj o postup na mistrovství světa proti Severní Makedonii.