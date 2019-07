Ze začátku to pro Ondřeje Cinka v závodě cross country vypadalo nadějně. Po prvním kole na ME horských kol v Brně vedl. Jenže pak došlo ke dvěma událostem. Jednak se famózní NizozemecMathieu van der Poel oklepal z pádu v úvodní pasáži, zahájil zlatou sólovou jízdu a českého reprezentanta naopak potkala smůla.

Na jeho biku začal zlobit tlumič. Ještě do posledních okruhu najížděl čtvrtý, ale nakonec se jeden z favoritů propadl až na dvanáctou příčku. „Šel jsem do závodu s tím, že chci medaili, jenže zadní tlumič byl pořád zamčený a nechtěl se odemknout. Na těch šutrech to bylo hodně cítit,“ vykládal nešťastně.