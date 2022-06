Jak jste byla po sobotním závodě v kajaku koncentrovaná? Zdálo se mi, že moc ne. Jak se ale vyjelo, tak to ze mě spadlo. První branky nebyly úplně ideální, ale pak jsem se dostala do pravého závodního módu a už jsem jela, co jsem měla.

Spalo se vám po pátém místě dobře?

Myslím, že jsem zabrala už v půl desátý, a ráno se probudila v půl sedmé bez buzení. To bylo ideální, ale cítila jsem se, jako by mě přejel parní válec. (smála se) Tak to je vždycky po větší námaze. Důležité je se ráno se dobře rozcvičit a pomohla mi i fyzioterapeutka.

Diváci vás hnali do cíle, ale stačila jste vnímat i dvojici spíkrů, kteří upozorňovali, že v polovině trati malinko zaostáváte?Naučila jsem se je nevnímat. Oni jsou skvělí, ale důležitější je koncentrovat se na sebe. Slyším diváky, to je pozadí, které mě žene dál. I kdybych dojela až k Trojskému mostu, tak je uslyším. (usmívá se) Až se dostanu k záznamu, ráda si kluky poslechnu.

Do finále neprošla favorizovaná Australanka Jessica Foxová, znamenalo to pro vás výhodu?

Takhle bych to netvrdila. Je to skvělá závodnice a bylo mi líto, že do finále nepostoupila. Na druhou stranu si říkáte, Jess tam není, mám větší šanci. (smála se)