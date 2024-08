Tomáš Linh Le Sy (vlevo) na třetím galavečeru Clash of the Stars.

Od začátku své existence si zakládali na kontroverzích. Jedna z nich je ale právě teď staví do těžké situace. Organizace Clash of the Stars, která pořádá bizarní zápasy bojových sportů, nejprve přišla o partnerství s televizí Prima a nyní se od ní odklonila i sázková společnost Fortuna. Poslední kapkou bylo nechutné homofobní vystoupení jednoho z bojovníků Samira Marginy na tiskové konferenci.

„Aktuální události musíme rezolutně odmítnout a i v jejich kontextu další pokračování spolupráce není možné. Chápeme, že bizár, hledání červené linie a její posouvání je principem, na kterém je organizace Clash of the Stars postavena. I přesto, že jsme se v minulosti v některých otázkách neshodli, názor Fortuny byl brán v potaz,“ uvedl manažer sponzoringu Fortuny Marek Janoušek.

„V poslední době ale vnímáme, že směřování organizace se s našimi vlastními hodnotami neslučuje. Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci týmu kolem Clashe. Díky jejich nasazení se podařilo připravit řadu eventů, které dokázaly naplnit největší arény v Česku a k tomu zaujmout další tisíce sledujících online,“ doplnil.

Přesto vzájemná spolupráce končí. Hlavním důvodem podle Fortuny je rozdílný pohled na program turnajů, volbu bojovníků a jejich společenský profil.

Poslední kapkou pro Fortunu i Primu byl extrémní homofobní projev Samira Marginy na tiskové konferenci. Homosexuálům vyhrožoval smrtí a prohlásil, že z nich udělá lovnou zvěř. To celé za přihlížení promotérů Tomáše Le Syho a Jakuba Jíry.

I kvůli tomu už nebude Fortuna partnerem nadcházejícího turnaje, který je na programu 7. září ve Sportovní hale Fortuna. Bojovat na něm bude například kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Galavečer už proběhne bez zaštítění sázkové kanceláře i televize Prima. Ta sáhla k rozvázání spolupráce dokonce ještě dříve než Fortuna.

„Skupina Prima se plně distancuje od kontroverzního průběhu tiskové konference Clash of the Stars a od výroků některých účastníků. Naší původní vizí bylo zpropagovat adrenalinové zápasy známých osobností za podpory značky Prima COOL, která sama o sobě někdy chodí výtvarným ztvárněním svých upoutávek ‚po hraně‘. Nicméně nikdy nepřekročila hranici, která by jakkoli podporovala násilí a agresivní projevy, což rozhodně není COOL. Od veškeré spolupráce s Clash of the Stars odstupujeme,“ uvedli zástupci televize na sociálních sítích.

Přestože si o organizaci pořádající bizarní zápasy může každý myslet, co chce, mezi fanoušky byly její turnaje velmi populární. Česká bojová scéna tak schytává další ránu. Talentovaný zápasník Tadeáš Růžička si zadělal na pobyt za mřížemi napadením člověka na koupališti a organizace Redface a RFA mu zrušily plánované zápasy. Ohrožena teď může být i přímo existence Clashe, který přišel o dva silné partnery.

Promotér Le Sy by se k událostem měl vyjádřit ve čtvrtek večer v živém vysílání na svém instagramovém účtu.