Snowboardistka Šárka Pančochová

Ještě na skok se vraťme do tuzemského sportu, tentokrát ale z trávníku na sníh. Je tomu více než sedm let, co vešlo ve známost, že náklonnost ke stejnému pohlaví chová i česká snowboardistka Šárka Pančochová. Tehdy jí bylo šestadvacet let.

O rok a půl později se zasnoubila se svojí přítelkyní Kaileen Lareeovou, v srpnu 2021 pak v Americe uzavřely sňatek. I Kaileen, která je o čtyři roky starší než Šárka, má za sebou rozvod, z předchozího vztahu má dceru Khaylu.