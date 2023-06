Zápasník Conor McGregor se postaral o pořádný poprask. Hvězdný bojovník se během show v rámci finále basketbalové NBA nechal unést a tvrdě sejmul maskota Miami Heat. Muž v kostýmu Burnieho skončil v nemocnici. Na řádění slavného Ira reagoval šéf UFC Dana White, bývalého šampiona nejprestižnější organizace MMA na světě ale za neurvalé chování nezkritizoval.

Zápasník UFC Conor McGregor | Foto: Profimedia

Hvězdný Conor McGregor dorazil na finále NBA mezi basketbalisty Miami Heat a Denveru Nuggets, aby odpromoval sprej proti bolesti. Šlo o domluvenou scénku. Šampion MMA trefil levým hákem maskota domácího týmu. Burnie se skácel na palubovku a tím nejspíš měla celá akce skončit. Jenže rozjetý McGegor neměl dost a ležícímu maskotovi přidal ještě jednu ránu na hlavu.

Později se ukázalo, že Ir to pořádně přehnal. Muž v kostýmu Burnieho totiž skončil v nemocnici s menšími zraněními a po ošetření byl propuštěn domů. Na cestu vyfasoval léky proti bolesti.

Na tenhle incident reagoval šéf organizace UFC, pod kterou se McGregor proslavil. Dana White připomněl, že před pár lety boxer Deontay Wilder podobně zranil maskota v živé televizní show.

McGregor nebyl v kleci dva roky

White nechápe, proč se maskoti nechávají mlátit od profesionálních zápasníků. „Co se to děje s maskoty, že chtějí dostat pěstí do obličeje od profesionálních bojovníků? Co jste čekali? Z čeho jsou ty jejich kostýmy vůbec vyrobené? Pokud nejste maskotem Vegas Golden Knights. Ani nevím, co to sakra nosí, ale předpokládám, že má kovovou helmu,“ rozesmál se miliardář z oktagonu.

Deontay Wilder zranil maskota v živé show:

Zdroj: Youtube

„Kdybych byl maskot, nenechal bych se mlátit do obličeje od zápasníka. Nejpřijde mi to jako nejmoudřejší věc na světě,“ nechápal White.

Čtyřiatřicetiletý McGregor naposledy zvítězil v roce 2020. V červenci 2021 si v zápase proti Dustinu Poirierovi zlomil nohu a od té doby se v kleci neobjevil.

McGregor nyní vystupuje jako trenér svých svěřenců v sérii The Ultimate Fighter. Proti němu stojí tým Michaela Chandlera. Očekává se, že po finále sezony se oba zápasníci utkají ve welterové váze. Termín ještě není určen.