Kolem Conora McGregora je stále rušno. Hvězdný irský zápasník má talent na skandály – občas se někde popere, jindy se řítí autem bez dokladů, nevyhnula se mu obvinění ze sexuálního obtěžování a několikrát skončil za mřížemi. Nejnovější incident má však nevídaně bizarní rysy s montypythonovským nádechem. Jde o zesnulého papouška.

Slavný irský zápasník Conor McGregor | Foto: Profimedia

Bývalý šampion UFC Conor McGregor, jedna z nejzářivějších hvězd MMA scény, se rozhodl postavit si nový dům. Nejde však o nějakou vilku, ale o miliardový realitní projekt: firma irského zápasníka staví v Drimnagh na předměstí Dublinu devítipatrový obytný komplex s bezmála dvěma stovkami bytů.

Sudí Voborník o odměnách v Oktagonu i kritice. Vémola? Bohužel už přesluhuje

Není divu, že místní lidé nejsou z McGregorova záměru nadšeni, jejich petice a protesty však byly marné. Přípravné práce už se rozjely. Nejhůř zřejmě dopadl jistý David Dunne, bydlící hned vedle rušného staveniště. Tento chovatel exotických papoušků podle listu The Sun přišel kvůli rámusu o vzácného ptáka.

„Jakmile se začalo stavět, byl tu strašný hluk. Všechny mé ptáky to nesmírně stresovalo,“ líčil Dunne pro zmíněný bulvární list. Některým papouškům prý ze stresu začalo vypadávat opeření a jeden z nich nakonec zemřel na infarkt. „Ten randál ho doslova zabil,“ tvrdil chovatel.

Kompenzace? Neudělali nic

Dunne vlastní třicet exotických papoušků, z nichž mnozí jsou podle něj velmi vzácní a jde o chráněné druhy. V případě zesnulého ptáčka mělo jít o aratingu sluneční v hodnotě kolem čtyřiceti tisíc korun. Proto se sběratel rozhodl nenechat celou věc jen tak být.

„Volal jsem McGregorově společnosti, co se stalo,“ popsal Dunne. „Přišli se podívat na mrtvého ptáka a říkali, jak moc je jim to líto, že to určitě nějak vyřeší a slíbili mi zaplatit kompenzaci. Když ale měli konat, neudělali vůbec nic,“ stěžoval si rozlícený milovník papoušků.

Vémola po knokautu mluvil o konci: Poslední zápas? Musím si zachránit reputaci

Svá zvířata musel přestěhovat jinam, dál od hluku z McGregorovy stavby. Doufal, že firma slavného zápasníka se o to postará, ale prý mu nakonec nabídli jedině uhradit pronájem dodávky. „Jsme jim prostě ukradení,“ dodal Dunne.

McGregorovo jmění se odhaduje na 200 milionů liber (5,7 miliardy korun) a kontroverzní bojovník jistě ještě zlepší svou finanční situaci letošním plánovaným návratem do ringu.