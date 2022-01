Covidový strašák? Přísný režim se vyplatil, nákaza mezi házenkáři se nerozšířila

Covidový strašák znovu obchází reprezentaci házenkářů. Před rokem se nákaza rozjela takovým způsobem, že Češi museli odpískat mistrovství světa. I letos během finální přípravy na evropský šampionát se objevila v národním tým koronavirová nákaza, fatální dopad by to ale mít nemělo a účast na lednovém turnaji by neměla být v ohrožení.

Čeští házenkáři se v Ostravě chystají na mistrovství Evropy. | Foto: chf.cz

Vstupní testy před přípravným kempem v Ostravě odhalily dva pozitivní případy. Mezi nakaženými byl jeden hráč a člen realizačního týmu. Celý tým musel do izolace, všichni byli separováni na jednolůžkových pokojích. Stejně jako loni hrozil katastrofální scénář, ten se však nenaplnil. Díky včasnému záchytu se varianta omikron nerozšířila mezi další členy reprezentace, což potvrdily středeční i páteční odběry a po pětidenní karanténě se tým mohl vrátit ke společnému tréninku. Pozitivní zůstávají i nadále dva izolovaní členové reprezentace. Rána před šampionátem. Dva házenkáři byli při vstupní prohlídce pozitivní „Chtěli jsme se poučit z chyb z minulého roku, proto jsme nasadili tvrdší opatření. Jsme opravdu rádi, že páteční odběry potvrdily správnost nastaveného režimu. Kluci mohou opět trénovat a věříme, že příprava bude bez komplikací,“ oddechl si nový prezident svazu Ondřej Zdráhala. Ten loňskou covidovou blamáž zažil před rokem jako hráč. Tehdy se reprezentace kvůli vysokému počtu případů koronaviru na poslední chvíli zřekla účasti na mistrovství světa v Egyptě. Svazová exekutiva následně za kontroverzních okolností odvolala tehdejší trenérskou dvojici Jan Filip a Daniel Kubeš, což tehdejší prezident Jaroslav Chvalný označil za příliš tvrdý trest. Preventivní opatření pomohla „Víme, že pro trenéra i tým jsou opatření komplikací v přípravě. Bylo ale důležité učinit preventivní opatření, což se ukázalo jako správná cesta. Vir by se jinak mohl dál šířit a případná pauza mohla být ještě delší, případně mohla dokonce ohrozit odjezd na mistrovství Evropy,“ uvedl Zdráhala na svazovém webu. Trenér Rastislav Trtík povolal na závěrečný kemp 21 hráčů, přičemž v pondělí oznámí závěrečnou osmnáctičlennou nominaci. Zároveň je dále testováno také čtrnáct dalších hráčů širší nominace, kteří budou v případě problémů spojených s koronavirem připraveni naskočit do turnaje. Kreuziger vede své dcery ke sportu. Nejsem rodič, který by trenérovi radil, říká Do dějiště evropského šampionátu v Bratislavě se Češi přesunou 11. ledna. O dva dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Španělsku. Dále se utkají s obhájcem titulu Španělskem a s Bosnou a Hercegovinou. Do další fáze turnaje postoupí pouze první dva celky. Dva ze tří soupeřů jsou medailisté z loňského světového šampionátu – Švédové získali stříbro a Španělé bronz. „Pevně věříme, že se tým zvládne i přes komplikace připravit co nejlépe a podá na mistrovství Evropy kvalitní výkon,“ řekl Zdráhala.