Trochu kuriózní rozuzlení měl v Bedřichově domácí šampionát v cross country horských kol. Marek Rauchfuss (Česká spořitelna-Accolade) a Jitka Čábelická (Gapp System-Kolofix) získali mistrovské tituly elitních kategorií, ale zkušení závodníci, kterým je shodně 33 let, se ve společných závodech s kategoriemi U23 museli v absolutním pořadí sklonit před Janem Zatloukalem (Nutrend Specialized)., resp. Adélou Holubovou (Rouvy Specialized). Ti získali tituly v kategorii U23.

V elite slavil titul Marek Raufuss | Foto: Se svolením Jaroslava Svobody

V závodě mužů se při neúčasti nemocného Ondřeje Cinka na čele postupně osamostatnila dvojice Rauchfuss, Zatloukal. Oba mohli být v klidu, protože každý bojoval o titul v jiné kategorii. Šlo tedy hlavně o prestiž, kdo vyhraje absolutně. Dlouho vedl zkušenější Rauchfuss, který se specializuje spíš na maratony, ale v jednom z posledních výjezdů si Zatloukal naplánoval útok, dostal se do čela a náskok pár metrů udržel až do cíle.

Zatloukal porazil svého trenéra

„I tak jsem maximálně spokojený. Je to můj první titul v cross country a nemám slov,“ říkal Rauchfuss ve svazové zprávě. „A jsem rád, že to nakonec byl náš souboj s Honzou. Většinu závodu jsme jeli spolu a trošku jsme si pomohli. Trénuju ho, formu jsme vyladili úžasně a můžu říct jediné: mládí vpřed. Je o nějakých 12 let mladší a má větší výbušnost,“ přiznal mistr republiky v elitě.

„Je to super. Věděl jsem, že patřím mezi favority, ale šlo to až překvapivě hladce. S Márou se nám podařilo odjet, na konci mi ještě zbyly nějaké síly a byl jsem byl o něco rychlejší,“ uvedl Zatloukal. V elite slavila titul Jitka ČábelickáZdroj: Se svolením Jaroslava Svobody

V závodě žen byla největší favoritkou Čábelická, která získala tituly v elitní kategorii nepřetržitě v letech 2018-2021 a až vloni se musela sklonit před Janou Czeczinkarovou. Od startu šla do čela, ale držela se jí Holubová. Ta se od poloviny závodu začala soupeřce vzdalovat a do cíle svůj náskok jen zvyšovala.

Holubové se splnil sen

„Je to takový hořkosladký titul, ale pořád je to titul v elitě,“ přemítala Čábelická. „Dělala jsem moc chyb. Nedařilo se mi technicky, ani s výkonem nemohu být spokojená, ale mám za sebou náročné soustředění před mistrovstvím světa,“ uvedla. Pro mladší soupeřku měla jen slova chvály. „Adélka jela výborně a vyhrála naprosto zaslouženě.“

Holubová byla po závodě nadšená. „Nečekala jsem, že vyhraju absolutně, navíc s tak velkým náskokem. Je to splněný sen, stejně jako to, že jsem si vyjela nominaci na mistrovství světa,“ poznamenala.