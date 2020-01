Bylo potřeba zabojovat, předvést se, aby vedení UFC (Ultimate Fight Championship) mělo důvod s českou zápasnicí MMA (smíšená bojová umění) prodloužit kontrakt. Podle toho se Pudilová také připravovala, v kleci se zdála uvolněná. První kolo bylo nicméně spíše vyčkávací, ani jedna ze zápasnic nepředvedla nic zásadního.

Zato ve druhém kole se jedna z bojovnic začala více osmělovat a bohužel to byla Justine Kishová. Třetí dějství sice začala aktivněji Pudilová, nakonec ji však americká soupeřka poslala na zem. Pudilová se sice snažila poradit si s nelehkou pozicí, ale až do závěru se jí to nepodařilo.

Ačkoliv šlo o poměrně vyrovnané utkání, rozhodčí po jeho skončení přisoudili vítězství ve všech třech kolech Kishové. První Češka v UFC tak po prohře 0:3 bude muset čekat, jestli s ní vedení organizace bude chtít prodloužit smlouvu. Tu první ukončila s nepříznivou bilancí dvou výher a pěti porážek.