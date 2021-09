Přindiš zvítězil s náskokem 36 setin sekundy před Rakušanem Felixem Oschmautzem, třetí příčku obsadil s půlsekundovou ztrátou Slovinec Peter Kauzer. První poolympijský podnik Světového poháru vynechal šampion z Tokia Jiří Prskavec, který se chystá až na mistrovství světa v Bratislavě. Přindiš byl jediným českým zástupcem v dnešním finálovém programu. Čerstvý mistr republiky Jakub Krejčí v semifinále minul branku, což ho odsoudilo až k 38. příčce. Mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka skončil na 26. místě.

Přindiš byl v semifinále sedmý, takže ve finále vyrážel na trať jako čtvrtý. Semifinálový čas vylepšil o dvě a půl sekundy na 82,76 a postaral se o nejrychlejší jízdu dne. "Bylo to dobré, mnohem lepší než v semifinále. Jízda byla plynulejší, ten čas byl také podstatně lepší. Byly tam jen drobné chyby. Jsem s tou jízdou spokojený," radoval se pro mezinárodní přenos krátce po dojezdu.

Musel čekat, jak si povedou jeho soupeři. Tři z nich na mezičasech o pár setin vedli, ale závěrečnou pasáž měl Přindiš nejrychlejší ze všech. "Bylo to opravdu krásné finále. Čtyři závodníci se vešli do jedné sekundy. Když kluci dojížděli do cíle, tak jsem to sledoval s velkým napětím. Jsem opravdu rád, že se mi to podařilo," řekl český reprezentant.

Zlomil nezdary z posledních závodů na olympijské trati z Barcelony 1992, kde se v roce 2019 konalo mistrovství světa. "Jsem rád, že jsem tady po pár letech zopakoval vítězství, protože mezitím jsem se tady trochu trápil. Byl jsem vždycky ve finále, nicméně nedokázal jsem sjet tu jízdu tak, abych nešťouchl, nebo neudělal chybu, která mě stála pódium," řekl v tiskové zprávě svazu.

O celkový triumf ve SP bude bojovat v Pau, kde v roce 2017 získal stříbro na mistrovství světa. "Pau je moje oblíbená trať, strávil jsem tam letos pět týdnů na soustředění, ale nedá se nikdy nic říct dopředu. Je to vodní slalom. Finále je takové ošemetné, protože je dvojnásobně bodované. Takže tam se může stát cokoliv," dodal Přindiš.

Kajakářkám vládla australská hvězda Jessica Foxová, která zvítězila o 3,66 sekundy před Britkou Mallory Franklinovou. Češky ve finálové desítce nebyly. Semifinálové jízdy se jim nevydařily a skončily daleko za postupem. Nejlepší z nich Karolína Galušková skončila na 17. místě. Kateřina Minařík Kudějová, která byla v páteční kvalifikaci pátá, obsadila 21. příčku a Lucie Nesnídalová byla s padesátisekundovou penalizací za neprojetí branky poslední třicátá.

Olympionička Minařík Kudějová chyběla na této trati ve finále poprvé. V nevydařené jízdě nabrala ztrátu už v šesté brance, kterou neúmyslně musela projet pozadu. "Tam ta erka opravdu není vhodná, protože je to tam strašně pomalé. Už tam jsem věděla, že je to na houby," řekla České televizi. Snažila se do zbytku jízdy dát všechno, ale nezdary se kupily. "Ještě mi nevyšel jeden nájezd do protivody. Dole se mi zvedla voda a šťouchla jsem zadní tyčku. Takže vesměs to bylo špatné," posteskla si mistryně světa z roku 2015.

V neděli jsou na programu semifinále a finále kanoistů a kanoistek a vyřazovací závod v extrémním slalomu.