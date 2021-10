„Přiznám se, že jsem doufal v ještě trochu kvalitnější čas, ale i tak je to super,“ říká s odstupem sedmadvacetiletý atlet z pražské Julisky.

Zkraje sezony to přitom nevypadalo, že bude mimořádná.

Na jaře jsme se chystali na štafetový šampionát a cílem byla olympiáda. V polském Chořově to ale úplně nevyšlo. Na začátku května jsme nebyli v top formě. Ani na sólo trati to nebylo úplně ono. S časem jsem nebyl schopný pohnout a na červnovém mistrovství republiky ve Zlíně mě pak porazil Matěj Krsek.

Krátce poté se ale ukázalo, že štafeta do Tokia nakonec odcestuje. Nedošlo u vás někdy v té době k obratu?

Mně osobně olympijská atmosféra nakopla, ale dalším klukům to tam moc nevyšlo. K postupu jsme měli daleko, ale cítil jsem, že forma jde nahoru. Něco se ve mně zlomilo a pak jsem to prodal.

Osobák jste si vytvořil už před Záhřebem, tam jste doběhl na dohled další hranice. Honí se vám teď hlavou časy po 45 vteřin?

Byl jsem z výkonu plný optimismu. I proto, že podmínky nebyly úplně ideální. Běžel jsem v nevýhodné druhé dráze a panovalo úplné bezvětří. Myslím, že čas mohl být ještě o kousek lepší. (usmívá se) Patrik Šorm při štafetových závodech.Zdroj: Se svolením Ivana Roháčková.

Jak vás nová výzva pro příští sezonu motivuje?

Příprava po zářijovém volnu už začala. S trenérem jsme se domlouvali, že hala nebude prioritou. Hlavním cílem bude srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. Další sezonu chci být zase rychlejší.

Příští letní rok čekají atlety dva vrcholy. Na sezonu 2022 bylo kvůli covidu přesunuté MS, které se bude konat v červenci v americkém Eugene.

Otvírá se víc možnosti. Na Eugene máme jako reprezentační štafeta splněný limit, ale pokud bych byl už zkraje roku dostatečně rychlý a posunul se výš v rankingu, třeba by to v USA vyšlo i na sólo závod. Pokud ne, mohlo by to dopadnout jako letos, kdy mi forma v průběhu sezony gradovala, a vrchol by přišel v Mnichově. To je ale všechno ještě ve hvězdách… (směje se)

Už jste začal znovu trénovat, ovšem v předchozích týdnech jste si od atletiky odpočinul. Jakým způsobem jste volno pojal?

S přítelkyní Anežkou Drahotovou jsme byli u moře. Využili jsme i nabídku od Českého olympijského výboru a pár dní strávili v Karlových Varech při lázeňských procedurách. Na příští sezonu jsem tedy správně odpočatý a mám dostatek energie