Tomáš a Zuzana Paulovi mají zkušenosti jak s klasickým curlingem, tak se soutěžemi smíšených dvojic. Těm se poslední dobou věnují velmi intenzivně, a především úspěšně. Vícenásobní tuzemští mistři sbírají medaile i na mezinárodní scéně, naposledy přivezli zlato z turnaje Světové curlingové tour WCT v St. Gallenu. Na mistrovství světa reprezentovali už pětkrát, v roce 2013 skončili bronzoví.

„Pro mě osobně je největší úspěch, že stále držíme stabilní výkonnost, naše výsledky nejsou pouze jednorázové. Za všechny ty roky se pravidelně umisťujeme v top 10 týmů světa a stále se herně zlepšujeme. I kdyby to mělo znamenat, že nikdy nebudeme mistři světa, pro mě je tato stabilita možná výhrou sama za sebe,“ říká Zuzana Paulová.

Cesta do Pekingu

Největším (dosud) nesplněným snem curlingových manželů je účast na olympiádě. Soutěž smíšených dvojic se na ní poprvé objevila loni v Pchjongčchangu. Za tři roky v Pekingu by mohli o cenné kovy usilovat i Paulovi: klíčové budou jejich výsledky na MS v příštích dvou letech.

„Samozřejmě nejvyšší metou je pro nás kvalifikace na olympiádu, čemuž se snažíme přizpůsobit celou naši přípravu a plánování. Co se týká kvalifikace, počet míst je poměrně malý, pouze deset zemí. Z toho jen sedm postoupí přímo dle bodů získaných na MS plus pořadatel. Poté se hraje ještě kvalifikace dalších 16 týmů o zbylá dvě místa, což už je trochu loterie. Cesta tedy není lehká, ale určitě ne nemožná. Náš tým se zatím na MS umísťoval tak, ze by to pravděpodobně stačilo na přímý postup,“ věří Tomáš Paul.

Nechme ale olympijský sen na chvíli stranou. Jak se dal tenhle úspěšný tým v životě i na ledě dohromady? Není to občas trochu na nervy, jezdit se svým partnerem po turnajích, trénovat, hrát zápasy, a pak se ještě vidět v soukromí?

Hádky? Na ledě ne

Tomáš se Zuzanou se seznámili - jak jinak - na curlingu. „Já jsem měla štěstí, že mi postavili halu kousek od domova, ač jsem tehdy doufala, že to bude plavecký bazén, jinak bych asi nikdy curling nehrála. Tomáš se ke curlingu dostal rok po mně díky svým přátelům ze školy. Ani jeden nemáme curlingové kořeny, jak je to běžné u vrcholových sportovců z jiných států. Pořád je to v Česku poměrně nový sport,“ vypráví Zuzana.

Není neobvyklé, že spolu hrají partnerské páry. Postupně se ale ze světové špičky vytrácejí. Častěji se dnes stává, že složení týmu zkrátka a dobře určí trenéři, a vztah hráče s hráčkou je tak ryze pracovní. Když spolu hrají manželé, je to podle Paulových specifické.

„Výhodou je, že se velmi dobře známe, nevýhodou, že si ke svému blízkému vždy dovolíte víc než k někomu, kdo je jen spoluhráč. Stále se učíme, jak s tím pracovat. Obecně se ale snažíme o co nejprofesionálnější přístup na ledě tak, aby nikdo nepoznal, že patříme k sobě,“ popisuje Zuzana.

Chladná hlava je v tomto sportu, založeném na soustředění a přesném míření, jednoznačně klíčová. Proto se Paulovi snaží při curlingu vyhýbat bouřlivějším výměnám názorů, občas se ale jistému napětí nevyhnou. Nehrozí ponorkový syndrom?

„Ponorka je asi silné slovo, ale k nějakým emotivnějším výměnám určitě dochází. V drtivé většině případů je to ale prostředek k tomu, jak se posunout výkonnostně dál. Curling je převážně o komunikaci a chladné hlavě. Nějakým výbuchům negativních emocí a hádkám na ledě se vyhýbáme, nesmíme si dovolit ukázat před soupeřem slabost, protože ho to pak posiluje a nás shazuje. Peprnější výměny názorů si tedy necháváme spíše na doma nebo po zápase do ústraní,“ přibližuje Tomáš.

Dovolená na turnaji

Curling v Česku zůstává malým sportem. Tomu také odpovídá fakt, že i špičkoví reprezentanti jsou v porovnání s konkurencí ze zahraničí „jen“ zapálenými amatéry. V tuzemských podmínkách curlingem rozhodně nikdo nezbohatne. Spíš naopak: chce-li prorazit, musí investovat jak finance, tak čas. „Veškeré naše výhry vracíme zpátky do přípravy, na profesionalizaci curlerů u nás nejsou prostředky,“ líčí Tomáš Paul.

S manželkou za sezonu objedou přibližně deset turnajů v zahraničí. Protože oba pracují na plný úvazek, čerpají na curling veškerou dovolenou plus další dny neplaceného volna. Do nabitého programu je navíc potřeba vmáčknout i čas na regeneraci a další prvky přípravy.

„Nám to ale docela vyhovuje, máme rádi pestrost a věnovat se čistě jen curlingu si úplně neumíme představit. Co se týká financí, tak jedna sezona určitě není levná, ale jako reprezentačnímu týmu se nám daří mít za poslední dva roky mít plus minus vyrovnaný rozpočet. To i díky příspěvkům na reprezentaci od Českého svazu curlingu,“ říká Tomáš.

Skoro se chce doplnit, že čím víc překážek, tím větší zábava. Tak snad se manželé Paulovi propracují až na svou vysněnou olympiádu.

Intenzivní dramata smíšených dvojic



Soutěže smíšených dvojic jsou mladší a atraktivní variantou klasického čtyřkového curlingu. „Celá hra je rychlejší, intenzivnější, plná zvratů. Ani s velkým náskokem se nedá počítat, že nakonec vyhrajete. Oproti čtyřkovému curlingu zde hrajeme do předpřipravené situace, která zajišťuje, že se stále bude hrát s velkým počtem kamenů v kruzích a že je na co koukat. Právě z takové hry plyne vyšší skóre, ale zároveň i riziko.

Jedna chyba znamená větší problém, který není čas napravovat. O to lépe pak musíte hrát, aby chyby nepřicházely. Co se ve čtyřkovém curlingu díky týmové práci často ztratí, ve dvojicích vynikne,“ říká Zuzana Paulová.