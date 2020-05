ČUS přivítala zákon o mimořádné dotaci na podporu provozovatelů sportovišť

Česká unie sportu vítá informaci o mimořádné podpoře spolků v podobě jedné miliardy korun, která by měla jít v letošním roce provozovatelům sportovišť. S návrhem souhlasí ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš, prostředky by měla vyplácet Národní sportovní agentura. Její předseda Milan Hnilička o tom informoval v České televizi. „Agentura bleskově reagovala na podnět ze sportovního prostředí, v řádu dnů připravila zákon. Je to fantastická zpráva pro sportovní organizace, které jsou kvůli pandemii svými sportovišti ve velkých provozních ztrátách,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Miroslav Jansta. | Foto: ČUS

Iniciativa vznikla na základě dopisu předsedy ČUS, ke kterému se připojila Česká obec sokolská. V něm se například zmiňovalo, že už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. A nejpostiženější oblastí jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště, které nemají peníze na mzdy zaměstnancům a musí platit náklady za energii a provoz. I proto Česká unie sportu navrhla, aby na pomoc těmto subjektům šla 1 miliarda korun v režimu mimořádná dotace. Vláda tento návrh zákona schválila minulý týden a sněmovna ho může už v příštím týdnu projednat ve zrychleném jednání. „Bude se jednat o zásadní pomoc pro kluby, které se potýkají s téměř čtvrtletním výpadkem a situace pro ně začíná být likvidační,“ prohlásil Miroslav Jansta, který rovněž vítá aktivity Národní sportovní agentury v rámci uvolňování opatření. Od 11. května bude moci sportovat až 100 lidí současně a umožněno bude také pořádání soutěží. „Tohle jsme čekali od instituce, která se má starat o sport na vládní úrovni,“ dodal Jansta. Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť Přečíst článek ›

Autor: Jiří Uhlíř