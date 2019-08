Stáj Lotto-Soudal, která s Lambrechtem nedávno prodloužila o dva roky smlouvu, potvrdila úmrtí na svém webu. "Největší možná tragédie, která se mohla Bjorgově rodině, přátelům i spolujezdcům z týmu přihodit, se stala. Odpočívej v pokoji, Bjorgu," uvedla.



Lambrecht zhruba padesát kilometrů před cílem etapy z Chorzówa do Zabrze narazil do betonové propusti. Záchranáři museli jezdce na místě resuscitovat a po obnovení životních funkcí byl převezen do nemocnice sanitkou, protože podle médií jeho stav neumožnil transport vrtulníkem.



Po druhé etapě závodu WorldTour v Polsku byl Lambrecht dvacátý v průběžném pořadí. Na červnovém závodu Critérium du Dauphiné vyhrál soutěž mladých jezdců a loni získal stříbro na mistrovství světa cyklistů do 23 let. Zúčastnil se také loňské Vuelty a při prvním startu na Grand Tour odstoupil po 14. etapě.