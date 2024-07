Pátečních 172,6 km významně promíchalo pořadí, jak ho nastavil první den národní tour. Po jednodenním kralování Luka Lampertiho z Quick-Stepu je tu nový vládce pelotonu, který v posledním kilometru předvedl nástup, jakými je pověstný jeho stájový kolega Pogačar.

Pětadvacetiletý Švýcar nejprve dojel Kevina Vermaerkeho z DSM, který se na posledních 3 kilometrech cílového stoupání odtrhl ze skupiny největších favoritů a už si myslel na prvenství, a hned Američanovi zrychlil, aby neměl šanci schovat se v závětří.

Dlouhým spurtem do cíle si Hirschi přivezl náskok osmi sekund na Diega Ullisiho, svého kolegu z týmu, třetí dojel dalších 7 sekund zpět Kolumbijec Sergio Higuita v barvách Red Bull-Bora-hansgrohe.

„Taktika dnes byla jet na mě a na Diega, ale všichni v kopci vyčkávali,“ vyprávěl švýcarský vítěz etapy Tour de France z roku 2020 a teď i 2. etapy Czech Tour. „Ale když máte nohy, a my je měli, tak jsem za to vzal. Bylo to těžké, dvakrát vyjet na takový kopec, ale máme vítězství i dres lídra.“

Byl to den plný nástupů, úniků a dojíždění. Nejrychlejší nohy na sprinterské prémii ukázal Maikel Zijlaard z týmu Tudor a když na 30. kilometru peloton dorazil na úpatí první vrchařské prémie, pole se natáhlo. Pro šest puntíkatých bodů vyjela na Doubravu největší hvězda letošní Czech Tour, dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe, kterého za dva týdny čeká v Paříži životní mise – útok na zlato z domácí olympiády.

Únik na 80. kilometru

Teprve na 80. kilometru se zrodil únik, když za štěstím vyrazil Kanaďan Pier-André Côté z farmy Israel Premier Tech a dostal od pelotonu výhodu 2 minuty. Do jeho stíhání se pustili Michal Schuran (ATT) a Tomáš Kalojíros (Pierre Baguette), ale majitel puntíkatého dresu pykal za únik v předchozím dni a zacouval zpět do hlavního pole, zatímco Schuran osamoceného Kanaďana dojel a vyhrál druhou horskou etapu.

Dvojici následně doplnili ještě Španěl Javier Serrano (Polti Kometa) a Brit Charlie Paige (TDT Unibet). Tato čtyřka si do Rožnova pod Radhoštěm přivezla 3minutovou výhodu. Únik se však při prvním výjezdu na Pustevny rozdrobil, Schuran zůstal jen se Serranem a nakonec český jezdec sesbíral o samotě nejvíc vrchařských bodů.

Po sjezdu z Pusteven se 22 km od konce etapy pole hlavních hvězd spojilo a závod začal od nuly nanovo. Favorité se chystali podruhé do 9kilometrového stoupání s cílem 1010 metrů nad mořem, kde byl zpočátku nejaktivnější tým Tudor pro svého australského vrchaře Michaela Storera. Toho ale zničil závodník zpoza jiného oceánu a úplně na konec přišel ke slovu Hirschi.

Toho čeká třetí etapa ve žlutém a úvahy na téma, jak udržet vedení až do Šternberka, kde 16. ročník Czech Tour v neděli skončí. „Zítřek,“ pronesl Švýcar, „bude ještě těžší, hlavně to finále. Dnešek mi rozhodně seděl víc, tak uvidíme, co se stane zítra.“

V sobotu peloton vyrazí z Moravské Třebové, rodného města ředitele závodu Leopolda Königa, přes jesenické vrcholy k přečerpávací elektrárně na Dlouhých Stráních, dost možná nejnáročnějšího stoupání Czech Tour. Na trati dlouhé 134 kilometrů závodníky prověří 2400 metrů převýšení.