Milan Novotný dnes 11:28

Za Tour de France se v neděli zatáhla opona, a tak se pozornost českých fanoušků silniční cyklistiky přesouvá do severomoravského regionu. A mají se na co těšit. Peloton Czech Tour bude během čtyř etap od 25. do 28. července plný cyklistů, kteří mají na kontě vítězství v nejslavnějších závodech a nesčetněkrát absolvovali největší etapové bitvy planety.