Každého nejvíc zajímá účast předních cyklistických formací. „Sehnat špičkové jezdce pro závod kategorie 2.1 je obtížné. Ti nejlepší budou po Tour, a tak z těch, kteří by se u nás mohli objevit, připadají v úvahu například jezdci, kteří v první části odstoupí a k nám by se mohli přijel rozjet. Samozřejmě však nikomu nepřejeme nic zlého,“ vyprávěl ředitel závodu Leopold König.

„Jak to s obsazením sestav nejvyšší kategorie UCI, se dozvíme až tři nebo dva dny před startem. V této chvíli však už je jasné, že se počet elitních týmů vyšplhal z loňských tří na osm,“ pokračoval König s tím, že k Bora-hansgrohe, Intermarché-Wanty a Visma-Lease a Bike, nově přibyly Bahrain Victorious, UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers, Soudal Quick-Step a Team dsm-firmenich PostNL.

„Z českých jezdců potvrdil účast Mathias Vacek, který přijede v sestavě týmu Lidl-Trek Future Racing. Do Česka se pak chystá TDT-Unibet Cycling Team s a Adamem Ťoupalíkem, vítězem loňské závěrečné etapy Czech Tour, a Tomášem Kopeckým. Svá želízka se pak chystají vyslat i české profistáje Elkov-Kasper a ATT Investments,“ vyjmenoval ředitel největší české osobnosti.

Kolize s olympiádou

Tour de France končí 21. července, ale závod na moravských silnicích se dostane do kolize ohledně mediálního i diváckého zájmu s olympiádou. „Tomu se jednou za čtyři roky nevyhneme, ale ale olympiáda začíná v sobotu a my už ve čtvrtek. Víme, že jsme v nabitém termínu, ale snažíme se to brát pozitivně. Přitáhnout silné týmy je pro fanoušky lákadlo,“ poznamenal König.

Do budoucna by chtěli organizátoři Czech Tour posunout závod do vyšší kategorie. K tomu by bylo potřeba, aby se cílem poslední etapy stalo nějaké větší město. Automaticky se nabízí Brno či Praha.

„Pracujeme na tom a chtěli bychom končit jako Tour v Paříži nebo Vuelta v Madridu. Už jsme se na letošní ročník snažili o dojezd do Prahy, nicméně se to nepovedlo, protože dopravní situace v Praze a Středočeském kraji tam neumožňuje přivést profesionální závod. Bohužel to o rok posouváme,“ přiznal ředitel.

Nově závod zavítá do Ostravy, kde bude cíl první etapy, a do Zlína, který bude startovním místem druhého dějství. Na jezdce čeká ve čtyřech dnech téměř 600 kilometrů a kumulované převýšení devět tisíc metrů. Na trati nechybějí ani vyhlášené výjezdy na beskydské Pustevny či Dlouhé stráně v Jeseníkách. „Náročnost tratí je mimořádná, a i to je faktor, který láká elitní týmy,“ připomíná Leopold König.

Skleněné trofeje zanechají trvalou vzpomínku

Pro fanoušky chystají organizátoři ve startovních i cílových městech bohatý doprovodný program. Pro ty, kteří nebudou mít možnost spatřit závodníky na silnicích v Beskydech a Jeseníkách na vlastní oči, si mohou Czech Tour užít v přímém televizním přenosu. Živě bude možné sledovat posledních 90 minut z každé etapy na kanálu ČT2.

Novinka v podobě nových cen je nachystána pro vítěze jednotlivých etap a celkového krále Czech Tour. Jejich autorem Oldřich Sládek, který byl mimo jiné autorem medailí pro hokejové MS 2015 v Česku. Trofeje jsou z bezolovnatého skla v odstínu dvakrát barveného citrínu váží osm kilogramů, měří 36 centimetrů.

Při pohledu shora mají obrys České republiky. Etapové trofeje jsou útlejší a každá je ve tvaru čtvrtiny hlavní trofeje. „Sice na nich není moc o cyklistice, ale bylo by fajn, kdyby jezdci měli díky cenám pěknou vzpomínku na český závod,“ prohlásil designér.