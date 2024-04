Silniční sezona se už rozběhla i v Česku a do jejího vrcholu, který obstará Czech Tour (25.-28. července), zbývají necelé čtyři měsíce. Organizátoři nejprestižnějšího podniku na českých silnicích registrují ze strany předních stájí rostoucí zájem o start.

Cyklistický závod Czech Tour 2023 se po všech stránkách vydařil | Foto: Se svolením Czech Tour

Důkazem těchto slov je počet potvrzených týmů nejvyšší kategorie WorldTour. Už se zaokrouhlil na čísle pět, přičemž posledním zástupcem cyklistické elity se stala organizace UAE Emirates, v jejíchž barvách září slovinský klenot Tadej Pogačar.

„Pro nás jako pořadatele je to splněný sen a zároveň i odměna za obrovské nasazení ať už na poli organizačním nebo diplomatickém,“ okomentoval účast silného týmu ředitel Czech Tour Leopold König.

Ovšem v jaké sestavě přijede, není v tuto chvíli vůbec jisté. Co se týká Pogačara, tak ten letos mimo jiné vyhlásil útok na double z Giro d’Italia a Tour de France, což v roce 1998 naposledy dokázal Marco Pantani. V srpnu chce závodit na OH v Paříži a pak i na mistrovství světa.

Na startu nebude chybět česká špička

Šance, že by se poprvé od triumfu v Závodu míru jezdců do 23 let v roce 2018 znovu objevil na českých silnicích, tak není příliš velká. „Musíme být realisté. Na nominaci týmu UAE Emirates jsem ale hodně zvědavý, rozhodně mají kam sáhnout,“ prohlásil König.

Loňskou trojkorunu Grand Tours sice kompletně ovládli cyklisté konkurenčního týmu Jumbo (Giro d’Italia vyhrál Slovinec Primož Roglič, Tour de France Dán Jonas Vingegaard a Vueltu Američan Sepp Kuss), ale co se týká počtu vítězství a umístění na stupních vítězů, byla na tom stáj ze Spojených arabských emirátů v minulé sezoně líp.

A právě souboj těchto gigantů bude na Czech Tour hlavním tahákem. Nizozemský tým, jehož další hvězdou je všestranný Belgičan Wout van Aert, potvrdil účast ještě v zimě. Stejně jako Intermarché-Wanty, DSM-Firmenich PostNL a Bora-hansgrohe, která loni na Moravě slavila triumf díky německému jezdci Florianu Lipowitzovi.

Po děsivých pádech se silničářské hvězdy léčí Sestavy elitních týmů v nadcházejících měsících včetně vrcholů Giro d’Italia a Tour de France ovlivňují těžká zranění hvězdných silničářů. Dvanáct cyklistů se ocitlo v děsivém pádu na nedávném etapovém klání Kolem Baskicka, k němuž došlo při sjezdu ve vysoké rychlosti. Na jednotce intenzivní péče leží dvojnásobný šampion TdF Jonas Vingegaard. Známé je to, že Dán je po operaci klíční kosti jeho stav komplikuje propíchnutá plíce. Další velikán silniční cyklistiky Belgičan Remco Evenepoel skončil s frakturou klíční kostí a lopatky. Australan Jay Vine zase utrpěl zlomeniny tří obratlů. Do stejného pádu se zapletl i Slovinec Primož Roglič, jemuž se sice nestalo nic vážného, ale upadl už o den dřív. Nyní ohlásil, že předčasně ukončil sezonu jarních klasik. Po karambolu na jednorázovce Napříč Flandry má zdravotní problémy Belgičan Wout van Aert. Při nehodě si zlomil klíční a hrudní kost, několik žeber a pohmoždil si plíce.

České fanoušky bude pochopitelně zajímat, koho z domácích závodníků bude možné v tvrdé konkurenci povzbuzovat. Úřadující mistr republiky Mathias Vacek by se měl představit v mladé sestavě týmu Lidl-Trek Future Cycling. Členy TDT-Unibet Cycling Teamu jsou Adam Ťoupalík a Tomáš Kopecký, nastooupí i profesionální české stáje Elkov-Kasper a ATT Investments.

Na Závod míru přijedou budoucí hvězdy

Zatímco do startu Czech Tour zbývá relativně ještě dost času, další podnik v severomoravském regionu se už rychle blíží. Závod míru, který bude tradičně bitvou národních reprezentací do 23 let, se pojede od 30. května do 2. června. Pro mladé cyklisty půjde opět o důležitý krok na cestě do některé ze špičkových stájí.

V minulosti na Závodě míru startovali zmínění Pogačar a Vingegaard nebo Francouz Julian Alaphilippe, kteří se pak zařadili k největším cyklistickým hvězdám. Příkladem může být i loňský vítěz Antoine Huby z Francie, který se nedávno upsal týmu Soudal Quick-Step.

„Jsem si jistý, že přivítáme některou z budoucích hvězd světového pelotonu. Kvalita bude na nejvyšší úrovni. Připravili jsme náročné tratě včetně ikonického stoupání na Dlouhé stráně. A já se samozřejmě těším na výkony českých talentů,“ prohlásil ředitel Závodu míru König.

„Věříme, že se na nejlepší mladíky přijde podívat hodně diváků. Zároveň se zavazujeme, že dopravu omezíme na co nejkratší dobu a uklidíme po sobě. Chceme být dobrými sousedy,” slíbil ředitel s tím, že pro diváky se připravují fanzóny s programem pro celé rodiny.