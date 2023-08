Elitní český cyklista Mathias Vacek, který se letos stal mistrem republiky v silničním závodě, by rád bojoval o nejvyšší příčky i na probíhajícím mistrovství světa ve Skotsku. Jeho velká chvíle přijde v neděli.

Mathias Vacek | Foto: se svolením Jana Brychty

„Už jsem říkal, že na všechny závody jezdím s cílem vyhrát. Jinak bych nebyl závodník. S jiným nastavením by nemělo smysl do Glasgow jet,“ sdělil před odletem Vacek.

Jednadvacetiletý silničář má ale za sebou nedávný pád v závodě Kolem Valonska. „Bylo to nepříjemné, ještě mám jizvy, ale na druhou stranu jsou už skoro zahojené, takže se nebojím, že by můj pád měl na šampionát nějaký vliv,“ ujišťoval český reprezentant a letošní mistr republiky.

Skotsko vítá monstrózní mistrovství světa. Nabízí třináct cyklistických odvětví

Vacek navíc už absolvoval jednodenní závod ve španělském San Sebastianu. „To jsem bral tréninkově, abych nevypadl z rytmu. Věřím, že ve Skotsku budu v pohodě. Už se těším,“ pokračoval jezdec, který oproti minulým ročníkům pojede v elitní kategorii.

Bude potřeba i trochu štěstí

A co říká jezdec elitního týmu Lidl-Trek na trať, na níž se utká mimo jiné s Tadejem Pogačarem? „V konci jde o okruh ve městě, na kterém je 46 zatáček, takže to bude náročné. Konkurence bude tvrdá, protože v Glasgow pojedou nejlepší jezdci světa,“ poznamenal.

Bikerka Miculyčová před MS: V našem sportu se nehledí, jestli má někdo tituly

„Uvědomuju si, že bude potřeba mít i trochu štěstí. Bez něj se v jednodenním závodě a zvlášť na šampionátu neobejdete,“ pokračoval Vacek, který minulý rok na ME i MS vybojoval stříbrné medaile v kategorii do 23 let.

„Pokud mi všechno sedne, tak věřím, že mám kondici na to, abych bojoval o medaile,“ dodává Vacek sebevědomě před závodem, který startuje v neděli v 10.30 a měří 270 kilometrů.