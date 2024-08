Dvaadvacetiletého českého šampióna porazil jen Američan Brandon McNulty. O pouhé dvě vteřiny. Dnes už šlape peloton dál ve druhé etapě dlouhé 194 kilometrů a jezdec týmu Lidl-Trek nastoupil v bílem trikotu pro nejlepšího mladého jezdce.

„Věděl jsem, že můžu zajet rychlý čas, ale nečekal jsem, že to bude až tak dobré. Pracoval jsem na tom opravdu tvrdě a nakonec se to vyplatilo. Dal jsem do toho všechno a nemohl jsem nic udělat líp. Cítil jsem se opravdu dobře, měl jsem v úmyslu jet co nejrychleji a pokusit se o vítězství,“ uvedl Mathias Vacek spokojeně na týmovém webu.

Ovšem s jídlem roste chuť. Berounskému rodákovi narostlo sebevědomí a v neděli se pokusí dostat na první místo a svléknout McNultyho z červeného dresu pro vedoucího jezdce.

K tomu by bylo zřejmě potřeba i nějakou etapu na španělských silnicích vyhrát. Hodně však bude záležet na týmové strategii. Stáj Lidl-Trek totiž s českým silničářem počítá jako s jedním z hlavních domestiků pro dánského lídra Mattias Skjelmose.

Češi se už minulosti na závodě Vuelta Espaňa dokázali prosadit. Vyhrát se podařilo dvěma špičkovým cyklistům - v roce 2013 dva dny po sobě triumfovali Zdeněk Štybar a Leopold König. Bude Mathias Vacek tím třetím?