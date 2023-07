Je mistrem republiky v prestižním cyklistickém závodě s hromadným startem a lákají ho další vavříny. Mathias Vacek z worldtourového týmu Lidl-Trek je největší hvězdou české výpravy na srpnovém mega mistrovství světa v Glasgow, v němž se bude poprvé bojovat o medaile ve většině disciplín.

Cyklista Mathias Vacek | Foto: Ivana Roháčková

Před před cestou do Skotska čeká rodáka z Berouna etapový závod Kolem Valonska. „Rovinaté etapy v Belgii jsou podobné jednorázovým klasickám, takže se bude naplno závodit od startu do cíle. Před šampionátem je to dobrá volba, ale musím se vyvarovat rizika, abych neupadl a před šampionátem se nezranil,“ sdělil jednadvacetiletý silničář, který na MS pojede i časovku.

Silniční šampionáty bývaly léta na konci září. Je výhodné ho jezdit v polovině léta?

Problém s tím nemám. Pro mě je to vrchol sezony. Říkám si, že čím dřív se šampionát odjede, tím líp. I ohledem na počasí, může být koncem září ve Skotsku všelijak. Tenhle termín jsme znali, takže jsme podle něj udělali přípravu a snad vybojuje medaili.

Co je potřeba, aby mohl závodník pomýšlet na nejvyšší příčky?

Jedná se kombinaci více faktorů. Důležité je všechno od přípravy, nastavení hlavy až po týmovou spolupráci, kdy je potřeba se sehrát a najít nějakou rovnováhu. Věřím, že se s kluky z českého manšaftu na něčem domluvíme a vymyslíme dobrou taktiku.

Co víte o trase silničního závodu jednotlivců?

Je to velice dlouhá trasa, měří 270 kilometrů. Pokud by pršelo, bude to ještě náročnější na psychiku. Trochu jsem trať studoval a měla by mi vyhovovat. Závěrečné městské okruhy si po příjezdu osobně projedu, protože ty se těžko vyčtou z papíru.

Čekají vás ve Skotsku nějaká zásadní stoupání?

Pár kilometrů po startu pojedeme do delšího kopce, ale myslím, že na vývoj závodu to nebude mít větší vliv. Důležité bude právě počasí. Jak už jsem říkal - déšť a k tomu i vítr mohou zamíchat kartami.

Co by tedy mělo rozhodnout?

Předpokládám, že většina závodníků přijede do Glasgow v balíku a bude se rozhodovat v závěrečných okruzích. Na druhou stranu tenhle závod může svědčit uprchlíkům a odjet může kdokoliv. Favoritů bude hodně. Uvidíme.

Na svou první Grand Tour se těším

Co říkáte průběhu Tour de France?

Do úterní časovky předváděl Tadej Pogačar vzhledem k předchozímu zranění neskutečné výkony. V posledních dnech se mezi ním a Jonasem Vingegaardem odehrávaly mentální souboje, ale teď už má obhájce prvenství navrch. V časovce ho zlomil a v královské etapě dodělal.

Myslíte, že by Pogačar ještě mohl odpovědět a v posledním týdnu zvrátit vývoj závodu?

Musel by přijít nějaký pád, což nikomu nepřeju. Nevím, Pogačarův tým by musel vymyslet nějakou vesmírnou taktiku, aby smazali osmiminutové manko. (usmívá se) Jenže s lidmi, jaké má Vingegaard k ruce, to není reálné. Už to nemůže ztratit.

Když sledujete francouzské etapy, neříkáte si, že byste tam taky chtěl být?

Ještě jsem žádný třítýdenní závod nejel, ale rozhodně bych si ho chtěl zkusit. Dřív nebo později se určitě dočkám. Na svou první Grand Tour těším. (usmívá se)

Kdy by se vám to mělo splnit?

Příští rok bych měl jet na pětasedmdesát procent Vueltu. Víc se ale dozvím po sezóně na týmovém mítinku, kde se dělá předběžný plán na příští rok.

Jeden specializovaný web píše, že jsme v sestavě pro Vueltu už letos.

To jsou nějaké fake news… Jedině kdyby se někdo zranil, mohu být tak druhá rezerva.

Cyklistická olympiáda



To tady ještě nebylo. V Glasgowě a dalších místech Skotska proběhne ve dnech 3. až 13. 8. společné mistrovství světa prakticky všech cyklistických disciplín (kromě zimního cyklokrosu). O duhové trikoty budou na cyklistické olympiádě vedle silničářů usilovat také dráhaři, ale i cyklisté na horských kolech a BMX. Tituly se budou rozdávat také v kolové, krasojízdě, trialu a paracyklistice. Tato podoba šampionátu se má konat vždycky rok před OH. Česko vysílá do Skotska pět desítek jezdců, další se představí v mladších kategoriích. Velkou nadějí je Iveta Miculyčová, která loni na MS skončila třetí a letos už obhájila evropský titul.