Po jejím boku při vernisáži nechyběl například cyklista Roman Kreuziger, desetinásobný účastník nejslavnějšího závodu světa. „Fotografie mi připomíná okamžiky vítězství i proher. Dovede zachytit moment, připomenout emoce, které by se jinak člověku z hlavy vytratily,“ říká pátý muž Staré dámy z roku 2013, který je momentálně ambasadorem iniciativy Dám respekt.

Markéta Navrátilová vystavuje 33 snímků. „Nejoblíbenější je pracovně nazvaný Staříci. Bylo to při časovce v závěru Tour, kdy jsem u trati čekala až přijedou nejlepší závodníci. U vrátek jednoho domu tam seděli i dva staří muži, kteří popíjeli víno a k tomu přikusovali sýr. Říkala jsem si, že až mi bude osmdesát, také by se mi líbilo si takhle v klidu užít závod,“ prozradila.

Při karambolu na motorce vyletěla ze sedla

Poprvé se na Tour de France dostala v roce 1992, kdy tam odjela se svým tátou na výlet. „Začala jsem jako nefotograf,“ vyprávěla. Později se vracela už jako profesionál. Nevedla si statistiku, ale odhaduje, že na nejslavnějším cyklistickém závodě byla pětadvacetkrát.

Za ty roky poznala spoustu skvělých kolegů i závodníků a při přesunech během etap na motocyklu prožila i pár nebezpečných situací. „Během každé Tour jich je třeba deset, ale obvykle se nic nestane. No dvakrát jsme spadli…,“ přiznala.

„Jednou to bylo v Pyrenejích po sjezdu na mokré silnicích. Jeli jsme určitě přes stovku a dojeli do vesnice. Jenže tam motocyklista na chvilku polevil v pozornosti a nabourali jsme do motorky před námi. Vyletěla jsem ze sedla docela daleko. Myslím, že jsem zlomila objektiv a blesk, ale jinak se mi nic nestalo.“

Začínala fotit ještě na filmy a za celý třítýdenní závod udělala asi šest set snímků. Až když se přešlo na digitál, bylo toho víc. „Myslím, že fotím míň, co většina kolegů. Maximálně jsem přivezla dva tisíce fotek. Časem jsem pochopila, že nejdůležitější věci se dějí až na konci. O spoustě snímků se dá říct, že v cíli to byla historie,“ vyprávěla.

Na Tour by znovu jelajen kvůli třem fotkám

„Vždycky jsem měla radost, když se dařilo Čechům. Hodně jsem fotila Romana Kreuzigera, Zdeňka Štybara. Leopolda Königa, Jána Svoradu nebo Josefa Padrnose,“ pokračovala.

„Jako fotograf a absolutní necyklista jsem se radovala, když jsem na Tour vyfotila něco, co se mi předtím nepovedlo. A bylo jedno, jestli byl na fotce Vincenzo Nibali, Chris Froome nebo Lance Armstrong,“ líčila.

Vždycky se snažila, aby nefotila jen agenturní zpravodajství, ale vzniklo něco stálejšího, neopakovatelného nebo co se by hodilo do knížky. „Ono je to však logisticky těžký. I když si to třeba naplánujete a vyšplháte sto metrů do stráně. Všechno je zalité sluncem, jenže minutu před tím, než přijede peloton, se přižene mrak. Najednou zmizí hory na druhé straně silnice i cyklisté dole…“ krčila rameny.

Naposledy byla na Tour v roce 2018. „Stále fotím malé závody. Pro mě jsou důležitější věci než být tři týdny ve Francii. Mám patnáctiletého syna a on má denodenně milion potřeb. To je priorita a snažím se to zvládat. O práci nouzi nemám, ale život je vždycky důležitější než práce. Na Tour bych znovu jela znovu jen proto, abych pořídila tři fotky, které bych ještě chtěla udělat. Jenže mi už přijde hloupé plnit si sny. Jsem ráda doma.“