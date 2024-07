Norský jezdec stáje Team Coop Repsol havaroval v sobotní královské etapě závodu Kolem Rakouska, kterého se účastnili i Češi. Drege nezvládl sjezd z nejvyšší hory Rakouska Grossglockneru do Heiligenblutu v Korutanech a ve vysoké rychlosti vyletěl ze silnice. Svým zraněním podlehl.

Ve skupince pronásledovatelů byl s pětadvacetiletým Norem Slovinec Jaka Primožič. „André a já jsme jeli opravdu vysokou rychlostí, foukal silný vítr. Upadl bez zjevného důvodu. Neviděl jsem to přesně, všechno se to seběhlo tak rychle,“ líčil listu Kronen Zeitung Slovinec, který sám vyhledal pomoc a informoval policii.

Primožič je jediný svědek nehody. Neexistují žádné televizní záběry. Drege spadl z kola v rychlosti mezi 80 až 100 kilometry za hodinu. Primožič u výslechu popsal, co tregédii přecházelo. Podle něj měl mít Nor problémy se zadním kolem.

Vzpomínková jízda

„Jaka si všiml, že Degre měl problémy se zadním kolem,“ uvedl pro deník VG policista Andreas Lindner z policejní stanice Heiligenblut v Rakousku. Kolo se truhlo a Nor spadl. „Všechno se seběhlo během několika sekund,“ řekl Lindner.

Poslední etapa závodu Kolem Rakouska byla kvůli tragické nehodě zrušena. Místo toho se konala vzpomínková jízda, při které byl Drege uctěn organizátory a jezdci. Smrt zasáhla i jezdce na současně probíhající Tour de France.

„Nedokážu popsat, jak mám zlomené srdce. To se nikdy nemělo stát. Byla to havárie, za kterou nikdo nemohl,“ napsal Primožič na sociální sítě. „Dal bych cokoliv za to, aby se to nikdy nestalo.“

Nejde přitom o prvním tragédii v závodě Kolem Švýcarska. Loni zemřel po pádu ve sjezdu domácí cyklista Gino Mäder.