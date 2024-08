Jedou bez respektu k velkým jménům. Při jejich mládí zní až neskutečně, že Vacek dojel dvakrát druhý a Bittner dokonce v jednom etapovém spurtu kraloval (předtím byl pátý a šestý). Při tom je prvně jmenovanému rodákovi z Berouna dvaadvacet, Olomoučan je ještě o rok mladší.

„Moc dobře se na to dívá. Hodně mě v úvodní časovce druhým místem překvapil Vacek. To bylo úplně skvělé,“ říkal Deníku bývalý úspěšný cyklista Ján Svorada, který se v roce 2001 proslavil vítězstvím v závěrečné etapě na Tour de France na Champs Elysées.

Výborně závodil už na olympiádě

„Kvalitu předvedl už na olympiádě, a to signalizovalo výbornou výkonnost. Tu potvrdil i teď v závodě nejvyšší úrovně. Sílu ukázal také v dojezdu sedmé etapy, kdy nestačil jen na Belgičana Wouta van Aerta,“ pokračoval někdejší vyhlášený spurter, jehož zdobí jedenáct etapových vavřínů na třítýdenních závodech Grand Tour.

Co se týká Bittnerova triumfu z páté etapy, Svorada od něj něco podobného očekával. „Před Vueltou vyhrál dvě etapy Kolem Burgosu. Určitě mu to dodalo sebevědomí, chuť vítězit a porážet velká jména. Bylo jasné, že má formu, a bude záležet na štěstí. A to se na něj usmálo. Při výhře jel fantasticky pozičně a získal skalp van Aerta,“ popisoval cyklistický expert.

„Oba jedou výborně, dělají si jméno, ale uvidíme, jestli se v dalším průběhu dostanou k něčemu podobnému jako v úvodu. Ve svých stájích mají taktické úkoly a letošní Vuelta je nesmírně těžká. Mají však na to, aby ji zvládli. Vacek je komplexní silničář, výborný tempař a umí to i v kopcích,“ charakterizoval nadějného jezdce.

Odvážný spurter dělá Svoradovi radost

„Bittner je sprinter, což je jiná disciplína, takže to bude mít ve španělských terénech dál složité. Ale každá etapa a každý vyšlápnutý kopec budou pro něj velkým plus, které mu dodá na vytrvalosti a jistotě do budoucích startů. V jeho případě jsem rád, že je to podobný typ, jakým jsem v dojezdech býval já,“ přiznal.

Takoví jezdci podle Svorady v českém pelotonu dlouho chyběli. „Měli jsme a máme i další výborné jezdce, kteří dokázali vyhrát etapu. Ale spíš to byli vrchaři nebo tempaři a klasikáři, kteří mohli zaspurtovat z úniků nebo menší skupinky. Ovšem skutečný sprinter, který by se dokázal prosazovat v hromadných dojezdech, tady od konce mé kariéry nebyl. Musím přiznat, že mi Pavlovy výkony dělají radost,“ usmíval se.

Vuelta po dni volna pokračuje v úterý druhým týdnem.