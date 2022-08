Naplňuje vás, že jste stále nablízku silniční cyklistice? Jsem moc rád, že jako expert stanice Eurosport mohu zůstat v kontaktu s pelotonem. Ten mi samozřejmě chybí, ale naštěstí mám v nové roli možnost si dál užívat to, co mám nejraději.

Čím se vlastně Vuelta liší od dalších dvou podniků Grand Tour Giro d'Italia a Tour de France?

Z Vuelty je cítit duch jižní Evropy. Cyklistika ve Španělsku žije emocemi a fanoušci to dokazují v každé etapě. Je jasné, že se bavíme o speciálním závodě, který je zvláštní v mnoha okolnostech. Především se vyznačuje o něco menším napětím a stresem, než se dá pozorovat v prvním týdnu na Tour nebo Giru. Vuelta také umožňuje závodit jiným způsobem. Mimo jiné i proto, že horské etapy nevedou tak vysoko do hor.

Je na letošním závodě nebo jeho trase něco výjimečného?

Je to těžký závod, při němž si nikdo neodpočine. Cyklisty čekají všechny možné typy etap. Skutečnou neznámou budou nové dojezdy, které nikdo nezná. V tom bude letošní Vuelta víc nepředvídatelná než v minulosti.

Roglič může slavit počtvrté

Koho považujete za favority nadcházejícího ročníku?

Na tento post bych pasoval někoho z trojice elitních závodníků Primož Roglič, Simon Yates a Richard Carapaz.

Pojedou Hirt a debutant Řepa



Na startu budou dva Češi. Jan Hirt se před odchodem do týmu Quick-Step Alpha Vinyl představí v barvách stáje Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Nastoupí s vizitkou šestého muže z letošního Giro d´Italia. Loni na Vueltě obsadil 28. místo. Druhým českým jezdcem je Vojtěch Řepa. Dvaadvacetiletý talent se vešel do nominace španělského druhodivizního týmu Kern Pharma, který dostal šanci díky pozvání pořadatelů.

Rogliče jste jmenoval na prvním místě. Co na něm oceňujete?

Je to špičkový cyklista, ale během Tour de France měl hodně smůly. Na druhou stranu Vueltu vyhrál třikrát za sebou, a to svědčí o mnohém.

Proč je podle vás tento slovinský závodník tak silný právě ve Španělsku?

On je silný všude. Ale je pravda, že celkové podmínky Vuelty, a fakt, že jeho krajan Tadej Pogačar není na startu, z něj dělají ještě většího favorita, a je možné, že bude slavit počtvrté. Je to skvělý závodník, který má potenciál vyhrát jakýkoli závod.

Co vy a cyklistika dnes? Jak často jezdíte na kole?

Snažím se vyrazit třikrát nebo čtyřikrát v týdnu, ale to se mi často kvůli pracovním závazkům a povinnostem nepodaří. Nemám na vyjížďky tolik času, kolik bych chtěl.

Příští rok se pojede první ročník ženské Vuelty. Věříte, že po úspěchu na Tour a Giru zakotví ženy i ve Španělsku?

Myslím, že jsou k tomu vytvořeny všechny předpoklady. Určitě to bude fajn, když se Grand Tour doplní na trio i v ženské cyklistice.