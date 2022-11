Cyklistka Miculyčová chce na MS v Abú Dhabí vybojovat postup na olympiádu

Když v srpnu šestnáctiletá Iveta Miculyčová získala titul mistryně Evropy v disciplíně freestyle BMX, byla to senzace. Na mistrovství světa v Abú Dhabí by ráda potvrdila, že to nebyla náhoda. Chce postoupit do finále a ideálně vybojovat místo pro OH 2024 v Paříži.

Iveta Miculyčová je největší českou nadějí na nadcházejícím MS, které se koná v Abú Dhabí | Foto: Jan Brychta