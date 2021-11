Konečný verdikt zatím není známý. Důvodem je přetřásaný moment ze srpnových olympijských her v Tokiu, kde se aktivisté chytili údajného hrubého chování německé závodnice Anniky Schleuové a její trenérky Kim Raisnerové ke vzpurnému koni.

„Určitě nešlo o nějaké týrání zvířete. To je subjektivní pohled. Nejedná se o názor pětibojařů, ale o výklad úzké části veřejnosti, která to mohla vnímat citlivěji. Kvůli tomu z toho byla uměle vytvořená kauza,“ říká Deníku David Svoboda.

Ochránci zvířat mají stále větší vliv

„S Annikou se znám, závodila ještě v době, kdy jsem pětiboj provozoval. Je mi jí líto, protože kvůli aféře se sportem skončila,“ pokračuje. „Celé to na moderní pětiboj nevrhlo pozitivní světlo. To, co se dělo při její jízdě, je v jezdectví běžné. Ochránci zvířat a podobné zájmové skupiny mají poslední dobou ve společnosti stále větší vliv a tak se to nesmyslně probírá.“

Nad návrhem vyměnit disciplíny se usmívá. „S funkcionáři pětibojařské unie jsem nikdy nenašel společnou řeč. Problémům v parkuru by šlo určitě nějakým způsobem předcházet úpravou pravidel nebo kompetentností technických delegátů, ale bohužel nechtějí slyšet, co říkají pětibojaři,“ upozorňuje závodník, který na OH 2008 v Pekingu přišel coby favorit o medailové umístění kvůli tomu, že neposlušný kůň odmítl překonat překážku.

„Když jsem se dozvěděl o možnosti vyměnit parkur za cyklistiku, měl jsem pocit, že se jedná o diplomatický tah, aby se vidělo, že je snaha něco udělat. Doufám, že návrh neprojde a je to jen plácnutí do vody, aby se když tak mohlo říct, že jsme to zkoušeli vyřešit. Pokud by se to ale prosadilo, byl bych z toho upřímně nešťastný,“ přiznal šestatřicetiletý Svoboda.

Incident z olympiády v Tokiu:

Podle něj celá záležitost spíš smutnou skutečností. „Nezbývá nám ale než se na to dívat s humorem. Změn se podle mě v pětiboji děje zbytečně moc a vždycky je za tím něčí záměr. Jenže málokdy to dává smysl. Případné zařazení cyklistiky vidím jako další ze série hloupých nápadů,“ pokyvuje hlavou.

Nátlaková skupina se potřebovala zviditelnit

Od příštího roku se mají velké pětibojařské závody přesunout na multifunkční sportoviště s tribunami, skládacím bazénem a povrchem pro jízdu na koni, aby se hlavní program namáčkl do pouhé půldruhé hodiny. Tam by se cyklistika v jakékoli podobě nevešla.

„Určitě ne a mohu jen opakovat, že se jedná o diplomatický tah. Chci tomu věřit, že to nikdo nemyslí vážně a jedná se jen o určité gesto vyvolané nátlakovou skupinou, které se tím potřebovala zviditelnit. Na můj vkus je to moc okaté, ale kdo ví… V zákulisí se nepohybuju, takže to hodnotím z venku,“ konstatuje.

„Každopádně musím říct, že drtivá většina lidí, kteří se pohybují ve sportu s koňmi, mají zvířata rádi. To je neoddiskutovatelný fakt. Opravdu si myslím, že šlo jen o záminku. Vždyť se v Tokiu v podstatě nic nestalo,“ dodává.