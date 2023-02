„Kdybych tvrdil, že si jedeme pro medaile, asi by to bylo trochu troufalé. Ale máme pár závodníků, kteří mohou pomýšlet na umístění v top 10, možná i na hraně první pětky,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klouček.

Největší šance má podle něj zejména Kristýna Zemanová, která se představí v kategorii do 23 let. Na posledním světovém poháru ve francouzském Besanconu skončila mezi ženami třináctá, ale v hodnocení své věkové kategorie by brala třetí příčku.

Na desítku mohou myslet Zemanová a Boroš

„Když se jí závod povede, mohla by se dostat do první pětky. Výsledek z Francie nemůžeme přeceňovat, protože tam nebyly všechny favoritky. Ale formu má určitě dobrou,“ poznamenal kouč.

Dalším nadějí je junior Václav Ježek. „Na první desítku určitě má. Atakovat by ji mohly i juniorky Dlasková s Hanákovou, stejně tak Kopecky v závodě žen U23. Na solidní umístění blízko k první desítce mají i třiadvacítkáři Fiala s Kopeckým,“ uvedl trenér reprezentace.

V elitní mužské kategorii bude Česko sázet na úřadujícího mistra republiky Michaela Boroše. V generálce na světový šampionát atakoval vysněnou první desítku a byl devátý.

„Forma je dobrá a když se všechno sejde, mohlo by to na desítku klapnout. Nereálné to určitě není, protože už jsem v top 10 několikrát v sezoně byl. Trať v Hoogerheide se mi líbí, je hodně poctivá. Vždycky tam vyhraje ten nejsilnější, není to o taktizování. Uvidíme, jaké bude počasí, ale jestli zaprší, bude to hodně těžké,“ prohlásil Boroš.

Zkraje sezony se uvažovalo o tom, že by mohl na MS v Nizozemsku startovat trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar, který se už ale řadu sezon věnuje hlavně silniční cyklistice. Sice nastoupil k několika závodům včetně říjnového SP v Táboře, jenže pak naděje českých fanoušků pohasly.

„V Táboře jel velice pěkný závod. Měl prostor se na něj trochu nachystat a ještě těžil z formy ze silniční sezony,“ zmínil Klouček. „Šampionát mu ale nevychází datumově a nezapadá do tréninkového programu. Tým už jede přípravu na závody a potřebuje ho mít k dispozici. Zdeněk se však netají tím, že by se chtěl připravit na příští cyklokrosovou sezonu, kdy se jede mistrovství světa v Táboře.“

V Hoogerheide začne šampionát už v pátek závodem štafet. Česko vyšle do bojů to nejlepší, co má. „Pokud se nic nestane, měli by jet za juniory Eliška Hanáková a Václav Ježek, za U23 Kateřina Hladíková a Matyáš Fiala a za elitu Kristýna Zemanová a Michael Boroš,“ dodal trenér.