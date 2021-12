Nyní však došlo asi k nejdůležitějšímu kroku, který by mohl přání proměnit ve skutečnost, nebo ho taky poslat ke dnu. Společnost Flanders Classic, která vlastní práva na Světový pohár v cyklokrosu, totiž uspořádala v neděli 12. prosince před zraky členů Mezinárodního olympijského výboru předváděcí závod v italském horském středisku Val di Sole.

Jak to dopadlo na trati a co se řešilo v zákulisí?

Skeptický kouč Klouček

Centrem devátého dílu SP byl stadion pro běhy na lyžích v nadmořské výšce 1261 metrů. Jelo se převážně v hlubokém sněhu a závodníci se museli vypořádat s kluzkými podmínkami, při nichž docela často docházelo k pádům.

Jestli akce na organizátory zimních olympiád zapůsobila, zatím není jasné. Vítězný Belgičan Wout van Aert se za cílem diplomaticky vyjádřil v tom smyslu, že cyklokros je sport, který se dá uspořádat na nejrůznějších místech, tedy i na sněhu. Ten však není pro belgickou velmoc typickým povrchem.

Reprezentační trenér Petr Klouček vidí snahy ve dvou rovinách. „Na olympiádě si cyklokros moc představit neumím. V horských střediscích mají program lyžaři a biatlonisté a nejsem si jistý, jestli by se tam dal uspořádat i cyklokros na sněhu,“ přemítal.

„Jsem v tom trochu skeptický, ale druhá věc je to, že kdyby se cyklokros stal olympijským sportem, tak mu to samozřejmě prospěje. Šly by do něj docela jiné peníze,“ poznamenal.

„Závod to byl ale pěkný,“ zmínil Val di Sole. „Ale když u nás napadne sníh, tak v podobných podmínkách jezdíme taky. I šampionáty v Táboře nebo na Slovensku v Popradu byly zasněžené,“ zavzpomínal.

Galusky se zařezávaly do sněhu

Lubomír Petruš při sněžném závodě ve Val di Sole.Zdroj: archiv Lubomíra Petruše

Do severní Itálie se vypravil jediný český reprezentant Lubomír Petruš, který tam dojel na 23. místě. „Povrch by se dal trochu přirovnat k písku, na němž se jezdí v Beneluxu. Tady se to víc bořilo. Galusky se do sněhu po předchozích závodech dost zařezávaly,“ líčil.

„Na sněhu nerozhoduje tolik výkonost, ale i čistota jízdy a koncentrace po celou dobu závodu. Je potřeba neustále sledovat vyjetou kolej před sebou, trefit tu správnou a udržet balanc, aby šlo zatočit,“ pokračoval. „Nemusí vyhrát ten nejlepší, ale ten kdo udělá nejméně chyb. Dost se padalo. Také jsem několikrát podklouzl, ale hned jsem naskočil,“ přiznal.

Mezi jezdci se o možnosti dostat cyklokros do olympijského programu mluvilo. „Každý to vidí jinak. Belgičtí suveréni si myslí, že by se jednalo o závod jen pro ně a Holanďany, a z toho důvodu bude těžké cyklokros na hry protlačit. Jinak ale nedělní závod musel snad každého přesvědčit, že by na olympiádě být mohl,“ prohlásil Petruš.

Nevýhodou podle něj je, že se jezdí jen v Evropě a Severní Americe. „Při rozhodování může sehrát roli, že se kros neuchytil na jiných kontinentech. V Belgii se přijetí do olympijské rodiny docela řeší, ale těžko říct, jak to dopadne.“

Do cyklokrosu se vrací ze silnice. Petruš chce závodit na šampionátu v Táboře



Patřil k nadějím. V cyklokrosu se stal juniorským mistrem Evropy a na MS získal bronz. Později se Lubomír Petruš uplatnil jako silničář v Belgii, ale doma momentálně prožívá návrat do terénu. „Změnil jsem trénink, abych se přehodil z dlouhých silničních závodů na výbušný kros,“ uvedl rodák z Vrbna pod Pradědem.



Na podzim objíždí všechny závody včetně světových pohárů. „Smůlu jsem měl v Táboře, kde jsem hned na startu přetrhl řetěz a vůbec neodstartoval. Pak jsem ale startoval všude a budu v tom pokračovat až dokonce sezony,“ vykládal.



„Kdo má nějaké ambice, musí startovat s nejlepšími. Je to nezbytné. To člověka posouvá, i když nejede o top 10. Mezinárodní konfrontace je dobrou přípravou na další sezony. Pro mě směrem k mistrovství světa v Táboře v roce 2024,“ vysvětlil jednatřicetiletý jezdec.



Má za sebou angažmá v belgickém týmu BKCP, kde jezdil primárně cyklokros a kombinoval ho se silnicí. Pak si kvůli únavě a dalším trablům dal tři roky pauzu. Jako silničář se před dvěma roky vrátil do stáje Alpecin-Fenix, což je jeho původní zaměstnavatel s jiným názvem sponzora, a kde se potkal cyklistickým fenoménem Mathieu van der Poelem.



Strávil tam dva roky, ale kvůli covidu moc nezávodila a nebyl spokojený. „Uvědomil jsem si, že nejsem nejmladší, a tak jsem se rozhodl vrátit do Česka a k cyklokrosu. Od 1. října jsem přešel do znojemského D2mont Merida Cycling Teamu,“ vyprávěl závodník, jehož nejlepším výsledkem ve SP bylo osmé místo v Namuru v roce 2013.



Letos chce zlepšit výkonnost a posunout se do absolutní domácí špičky. „V lednu bych rád uspěl v českém šampionátu. Mým cílem je dostat se do nominace na mistrovství světa. To se však koná v Americe, a tak to bude hodně náročné, protože tam pojedou maximálně dva eliťáci. Nicméně se o to chci porvat.“