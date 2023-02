Po její chybě v polovině závodu se devatenáctiletá Češka pevně usadila na bronzové příčce a do cíle ji udržela. „Jsem strašně šťastná, vůbec nevím, co mám říct…,“ hledala slova přešťastná závodnice Kosmonos.

Jet sama je trošku na hlavu

„Tohle byl vždycky můj sen a vůbec mi nedochází, co se vlastně stalo. Je to neuvěřitelný. A je to také strašně velká odměna za všechnu tu dřinu a vše, čím jsem si prošla v posledních dvou letech,“ uvedla.

Potkala ji ale i krizová chvilka, hlavně pro hlavu. „Jakmile jsem jela sama, tak musím říct, že jsem si strašně dávala. Ale říkala jsem si, že je to poslední závod a nemůžu na nic čekat. Tak jsem jela, co to dalo.“

Ve třetím kole, kdy jela sama, se jí to už docela zajídalo. „Jak jede člověk sám, nikde nikdo, žádný oční kontakt, tak je to trošku na hlavu, ale nějak jsem to překonala právě vidinou té medaile,“ líčila Zemanová.

Zleva Britka Zoe Bäckstedtová, Shirin van Anrooijová z Nizozemska a Kristýna Zemanová z ČR.Zdroj: ČTK

Uvěřila až v posledních metrech

Že dovede své snažení do úspěšného konce, v to uvěřila až v posledních metrech. „Až když jsem sjela dolů na cílovou rovinku, tak jsem začala tak trochu vnímat, co se to vlastně děje. Jinak jsem celý závod jela a měla černo, jen jsem už chtěla být v cíli, aby to dopadlo co nejlépe.“

Až když projela cílem bylo jasno. „Musím říct, že jsem měla v hlavě úplně prázdno. Pořád tomu nevěřím, co se stalo. Teď si to vůbec neuvědomuji,“ říkala s úsměvem rozhovoru s novináři.

„Myslím, že mi to bude docházet teprve postupně a vstřebám to až za pár dní. Momentálně to nejsem schopná nějak zpracovat. Mám ale strašnou radost za všechny, kteří mě podporují. A za všechny, kteří při mě stojí a pomáhají mi jít tou mojí cestou,“ líčila Zemanová.

Začne se učit na maturitu

Jaká bude odměna? „Těžko říct, ale určitě to bude nějaké pořádné jídlo. Oslava bude, ale pak to skončí a budu se muset začít naplno učit na maturitu,“ prozradila studentka.

A pak už se začne pozvolna těšit na příští světový šampionát před českými fanoušky v Táboře… „Uvidíme, jak to půjde. Doufám, že ještě lépe, než to šlo letos. Snad se v další sezoně zase trošku posunu. Určitě mám motivaci se doma ukázat," uvedla Zemanová.

Dobře závodili i další čeští reprezentanti. V sobotním závodě juniorek obsadila Vanda Dlasková osmé místo, třináctá byla Eliška Hanáková. Václav Ježek dojel ve stejné kategorii desátý.

Souboj hvězd ovládl van der Poel

Závod mužů Elite byl již od startu soubojem dvou věčných rivalů. Nizozemec Mathieu van der Poel a Belgičan Wout van Aert odjeli zbytku startovního pole a drželi si stabilně náskok dvaceti vteřin.

Ve vedení se neustále střídali a napínavý závod se rozhodl až v posledních metrech. Ve finiši byla nakonec silnější domácí hvězda. Mistr republiky Michael Boroš dojel na jednadvacáté pozici. Jakub Říman bral 29. místo.