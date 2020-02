Program druhého dne mistrovství světa cyklokrosařů na letišti v Dübendorfu otevřeli junioři. Díky vytrvalému dešti se původně rychlá trať stala spíše bahenními lázněmi a dávala jezdcům pořádně zabrat. Závod nadějí opanoval Belgičan Thibau Nys, do cíle přijel osamocen s půlminutovým náskokem.

Právě do kategorie juniorů vkládali čeští fanoušci největší naděje. Vždyť Jan Zatloukal na světových pohárech dokázal jezdit se světovou špičkou, v tom posledním byl dokonce čtvrtý. Jenže ve Švýcarsku bylo vše jinak. Zatloukal dojel nakonec jako nejlepší Čech na 14. pozici, Matěj Stránský byl na 15. místě. “Nečekal jsem to. Povedlo se mi odstartovat. Sešlo se to a mohl jsem ukázat, co ve mně je,” byl v cíli spokojený Stránský.

Další do terénu vyrazily dívky do 23 let. Jedinou Češkou byla třiadvacátá Tereza Švihálková. “Jsem zklamaná, doufala jsem v desítku,” řekla médiím mladá česká reprezentantka, která zaostala za vítěznou Riberolle o téměř deset minut. Francouzska se ujala vedení hned v prvním kole a vydržela na čele až do cíle, druhá závodnice na ni ztratila přes půl minuty.

Jen technické problémy nebo zranění mohou připravit suveréna sezony Van Der Poela o titul, předpovídali před startem mužské kategorie cyklokrosoví odborníci. Ani jedno se mu nepřihodilo, a tak mohl Mathieu Van Der Poel ve Švýcarsku slavit svůj třetí světový titul v elitní kategorii. Do čela závodu se dostal už v prvním kole, na špičce ještě přidal a bleskově ujel všem svým konkurentům. Utvořil si obrovský náskok, v průběhu závodu byl před pronásledovateli i o minutu a půl. Stříbrný skončil Thomas Pidcock z Velké Británie, bronz slavil Belgičan Toon Aerts.

Ani v mužské kategorii Češi vůbec nezazářili. Nejlepším byl až 28. Jan Nesvadba. Mistr republiky Emil Hekele dojel na 32. pozici.

Nejlepším českým umístěním na světovém šampionátu cyklokrosařů tak zůstalo sobotní jedenácté místo Kateřiny Nash v závodě žen.

MS cyklokrosařů – Dübendorf, Švýcarsko



Junioři: 1. Thibau Nys 38:50, 2. Lennert Belmans +31, 3. Emiel Verstrynge (všichni Belgie) +38,…14. Jan Zatloukal +2:01, 15. Matěj Stránský +2:17, 27. Matyas Kopecký +4:07, 43. Pavel Jindřich +5:42, 50. Matyáš Fiala +6:48.



Ženy do 23 let: 1. Marion Norbert Riberolle (Francie) 48:31, 2. Kata Blanka Vas (Maď.) +27, 3. Anna Kay (V. Brit.) +40, …23. Tereza Švihálková +9:49



Muži: 1. Mathieu Van Der Poel (Nizozemí) 1:08,52 , 2. Thomas Pidcock (V. Brit) +1:20, 3. Toon Aerts (Bel.) +1:45,… 28. Jan Nesvadba +8:12, 32. Emil Hekele +9:01, 33. Michael Boroš +9:04