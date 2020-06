Dobročinná jízda začíná na trati Hlučín Kopřivnice dnes a Zimovčák naskočí na svůj kostitřas. Cyklisté do cíle doputují 20. června v Lanškrouně. Většina etap měří přes sto kilometrů, ale jede se na pohodu.

Peloton absolvuje deset etap a jezdci věnují peníze za ujeté kilometry nadačnímu fondu Na kole dětem. Zapojit se může i ten, kdo nenastoupí na start. Stačí, když sám usedne na kolo a za své kilometry daruje finanční obnos.

Účastníci jsou většinou hobíci. Někdo jede celou trasu, jiný se zapojí jen na jednu nebo dvě etapy. Letos se Cyklotour se zúčastní i cyklistiku vyznávající profesoři Jan Pirk a Pavel Pafko, elitní biker Ondřej Cink nebo nejúspěšnější paralympijský cyklista Jiří Ježek.

„Už několikrát jsem měl možnost se do pelotonu zapojit. Samozřejmě ne na celou dobu, protože v jarním čase jsem měl většinou závodní program,“ říká Ježek.

Skvělá atmosféra

Letos chce bývalý závodník nastoupit do dvou etap. Počítá, že naskočí 16. června v Písku, dojede do středočeského Družce a následující den dorazí do Sobotky. „Je to nádherná akce se skvělou atmosférou a Josef Zimovčák je bezvadný organizátor. Díky projektům na vysokém kole je známý po celé zemi. Dokáže strhnout lidi, aby se vybraly peníze na léčbu dětí,“ pokračuje.

V některých městech i vesnicích, kterými se projíždí, bývá připraveno přivítání s kulturním programem. „Lidé nám nabízejí koláčky, k charitě přispívají místní firmy, peníze se vybírají i do kasičky,“ chválí Ježek.

Letos ale bude akce kvůli koronavirovým opatřením vypadat trochu jinak. Přestávky na náměstích budou kratší a nebudou se konat vystoupení. „I tak zůstane zachován smysl Cyklotour. Jsem z ní nadšený a dokud se bude konat, vždycky se zúčastním. Jezdí se pomalu, rozumně a bezpečně,“ dodává.