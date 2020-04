Už jsme tu měli turnaje v hokeji, fotbale či tenise, ale také cyklistické a motocyklové závody či klání ve formuli. Čeští boccisté ale teď přišli s úplnou novinkou. Turnajem právě v tomto sportu zvaném boccia. A pozor, zúčastnit se ho může každý.

Soutěžit se bude v několika kategoriích. Kromě klasických BC1, BC2, BC3 a BC 4 také v kategorii Open, v níž mohou zápolit všichni ostatní, kdož nespadají ani do jedné ze skupin, včetně fanoušků tohoto sportu.

Boccia je sport podobný francouzské hře pétanque, který hrají lidé, kteří jsou z důvodu svého postižení na vozíku.



Smyslem hry je umístit co nejvíce ze šesti míčků své barvy (modré, či červené) blíž míčku bílému, tzv. Jackovi, než je nejbližší soupeřův míček. Hrát mohou jednotlivci, páry nebo týmy. Od roku 1984 je boccia zařazena do programu paralympijských her.

Turnaj bude probíhat ve třech kolech, z nichž první bude na programu od 4. do 7. května. Pro druhé je vyčleněn termín 18. – 21. května a kolo závěrečné se uskuteční v první čtyři červnové dny, tedy od 1. do 4. 6.

Jak se píše v propozicích turnaje, bude rozhodovat správnost provedených úkolů a zodpovězení otázek, ale také čas, který se počítá od odeslání registračního formuláře až do zaslání všech zadaných úkolů (videí).

Každé kolo bude mít deset otázek, získat za splnění úkolu budou moci soutěžící až dva body. Kompletní pravidla a pokyny naleznete ZDE. Odkaz na začátek turnaje ZDE.

A bude o co hrát. Tři nejlepší z každé vypsané kategorie totiž získají pohár.

BC1 – hráči v této třídě hází míček rukou nebo nohou. Mohou při soutěži využít asistenta, který se nebude pohybovat v hracím sektoru závodníka, asistent může upravovat nebo stabilizovat hrací židli a při požádání podat hráči míček.

BC2 – hráči v této třídě hází míček rukou a nemohou využívat asistenty

BC3 – hráči v této třídě mají velmi závažné lokomotorické dysfunkce všech končetin. Hráči v této třídě mají omezenou motorickou funkci rukou (úchop nebo odhod) i přesto, že mohou hýbat rukou (rukama). Mohou využít pomocné zařízení – rampu a mohou využít pomoc asistenta; asistenti musí být zády k hřišti a nesmí se dívat do hracího pole.

BC4 - hráči v této třídě mají velmi závažné lokomotorické dysfunkce všech končetin a špatnou kontrolu pohybu trupu. Mohou mít dostatečnou zručnost hodit míček do hřiště. Hráči nemohou využít pomoc asistentů. (zdroj paralympic.cz)