Házenkářské soutěže jsou další z profesionálních lig, které uspěly s žádostí o výjimku z vládního nařízení o zastavení sportovních akcí v zemi kvůli zhoršení koronavirové situace. Extraliga mužů se rozběhne 10. kolem - tři zápasy se odehrají v sobotu, dva v neděli a jeden ve středu. Program ženské nejvyšší soutěže musel být kvůli společné lize se slovenskými týmy výrazněji pozměněn a zatím proti sobě budou hrát jen české celky.

"S ostatními svazy - volejbalem, basketbalem a florbalem - jsme se velmi rychle shodli na společném postupu, dokonce jsme dali dohromady společné podmínky pro sehrání soutěžních utkáních. Výjimku jsme ale dostali za pět minut dvanáct. Od začátku jsem věřil, že ji dostaneme. Většina našeho návrhu podmínek byla přijata a to, co nakonec bylo jinak, není nic, co by nám zkazilo radost z možnosti hrát," uvedl pro web českého svazu jeho prezident Jaroslav Chvalný.

Podobně jako jiné sporty musejí i házenkářské celky absolvovat před každým zápasem povinné testy na koronavirus a jejich platnost bude 48 hodin. Již promoření účastníci utkání nemusejí absolvovat odběry po dobu 90 dnů. Trenéři a realizační týmy musejí mít při utkáních roušku.

Nákladné testy



Házenkáři věří, že stávající režim nebude kvůli nákladným testům dlouhodobým řešením. "Svaz přispěje na první test, ale jinak většinu nákladů na testy ponesou kluby. Doufejme, že povinnost testovat drahým PCR testem před každým utkáním nebude trvat dlouho," uvedl Chvalný.

Kvůli omezení platnosti testu na 48 hodin sešlo z původních plánů na sehrání více utkání od pátku do neděle. Mužská extraliga byla přerušena po 6. kole a nehrála se tři kola.

"V prvotních úvahách byla na stole i tato varianta. Pramenilo to ze snahy co nejdříve stáhnout manko neodehraných utkání. Ale nespěchejme, nepodléhejme hned euforii z možnosti hrát. Hned, jak dokončíme toto úvodní kolo, vyhodnotíme další postup. Třeba i otázku více utkání v týdnu," dodal Chvalný.