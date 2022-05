„Už jsem tam spoustu let nezávodil. Moc mě tam nebavila trať, ale něco na ní předělali. Trochu se změnila, i když místa na předjíždění tam moc není,“ vyprávěl čtyřiatřicetiletý jezdec, který se stal loni potřetí v kariéře mistrem světa ve fourcrossu.

„Bylo to hlavně o první rovince, ale ta byla ve Winterbergu férová. Dlouhá a nezáleželo z jaké pozice, kdo jel. Každej měl stejný šance,“ pokračoval Slavík.

Kvalifikaci rodák z Brna vyhrál víc než o vteřinu. „To je na takové trati opravdu velkej náskok. Měl jsem radost a do závodu jsem šel se super pocitem,“ líčil závodník, který patří k nejlepším jezdců světa. „Ve finále jsem bohužel nedal úplně ideálně start, a tak jsem to musel trochu zmáčknout. V první zatáčce jsem byl naštěstí na jedničce, a tu jsem udržel až do cíle,“ popsal cestu za vítězstvím.

Další díly série 4X Pro Tour proběhnou až v červenci na domácích tratích v Dobřanech a Jablonci nad Nisou, ale to neznamená, že by Tomáš Slavík v nejbližší době nezávodil. Teď si dá jeden víkend pauzu, ale pak ho čekají další akce. „Pojedu osm závodů v osmi týdnech,“ prozradil. „A nejen na evropským kontinentu, ale i v Jižní Americe. To bude jízda! Fakt se moc těším.“