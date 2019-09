České házenkářky vyhrály i druhý zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2020. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného zvítězily v Severní Makedonii 37:29 a navázaly na středeční domácí triumf nad Portugalskem. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly reprezentantky utkání ve Skopje po změně stran, kdy zcela dominovaly.

Házenkářky ČR se radují z vítězství. | Foto: ČTK

Český celek po úvodních dvou z celkových šesti zápasů kvalifikace vede čtyřčlennou skupinu společně s favorizovaným Švédskem, které má rovněž čtyři body a lepší skóre. Severní Makedonie a Portugalsko jsou bez bodu. Na šampionát v příštím roce do Norska a Dánska postoupí první dva týmy z každé skupiny.

"Výsledkový cíl tohoto týdne byl vyhrát oba zápasy. Jsem spokojený s tím, jak se hráčky na oba zápasy připravovaly. Výhra doma s Portugalskem byla skoro povinnost, to, že jsme vyhráli v Makedonii, může být ale velmi důležité. A to, že jsme vyhráli o hodně, to může být také klíčové," uvedl v tiskové zprávě trenér Bašný.