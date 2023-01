Američan s irskými předky Dana White válcuje scénu bojových sportů. Pod hlavičkou prestižní organizace UFC pravidelně organizuje turnaje MMA, ve kterých nabízí ty nejlepší bojovníky světa, včetně českého zápasníka Jiřího Procházky , který byl od června do prosince loňského roku šampionem v polotěžké váhové kategorii.

Dusno v Procházkově divizi. Kadyrov rýpe do šéfa UFC, ozval se i český samuraj

V lednu roku 2022 se Whiteovo čisté jmění odhadovalo na 500 milionů dolarů. Aktuálně třiapadesátiletý obchodník doposud ve své kariéře neměl výraznější problémy, to se ale změnilo během silvestrovské dovolené v Mexiku.

Démon alkohol

White byl odpočívat s manželkou Annou, se kterou má dva syny a jednu dceru, v mexickém Cabo San Lucas. Z idylické dovolené se ale stala jedna velká nepříjemnost. Na videu, které zachytila kamera je vidět, že mluví se svoji ženou, kterou chytí za zápěstí. Ta mu poté odpoví fackou, kterou šéf UFC oplatí.

Následně mezi manželský pár vstoupí skupina lidí, která odvrátí další problémy. „Jsem jedním z těch chlapů, který říká, a slyšeli jste mě to říkat roky, že nikdy, nikdy neexistuje omluva pro chlapa, který vztáhne ruku na svou ženu. A teď jsem tady a mluvím o tom. Moje žena a já jsme svoji skoro 30 let, známe se od svých 12 let. Společně jsme prošli několika s**čkami. Máme spolu tři děti a tahle situace je hrozná,“ vyjádřil se White, který přiznal, že měl v sobě více alkoholu, než bylo zdrávo.

Procházka přemýšlel, že nastoupí se zraněním, říká trenér. Soupeřům poslal vzkaz

K celému incidentu se vyjádřila i manželka Anna. „S Danou jsme manželé téměř třicet let. Říct, že je něco takového výjimečné, je slabé slovo. Nikdy předtím se nic podobného nestalo. Bohužel jsme oba na Silvestra hodně pili a věci se vymkly kontrole na obou stranách. Probrali jsme to jako rodina a omluvili jsme se navzájem,“ uzavřela.