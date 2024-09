"Jsem gladiátor. Chci se dostat na nejvyšší úroveň a předvést vše, co ve mně je. Tvrdě jsem pracoval, s rodinou i s týmem. Všichni mi pomohli," řekl Dubois, který dokázal Joshuu už v závěru prvního kola dostat tvrdým úderem na kolena. Joshua byl počítaný i ve 3. kole, skončil po háku na bradu. "Nebaví tě to? Tohle je moje chvíle," radoval se Dubois v ringu.

Joshua byl zklamaný, ale úvahy o konci kariéry odmítl. "Hodil jsem si dneska kostkami a prohrál, ale zase si s nimi hodím. Narazil jsem na rychlého a silného soupeře a taky jsem udělal chyby," konstatoval čtyřiatřicetiletý bývalý král těžké váhy, jenž vlastnil mistrovské pásy organizací IBF, WBA i WBO.

O sedm let mladší Dubois získal pás šampiona IBF poté, co se jej v červnu vzdal Ukrajinec Oleksandr Usyk. Po přesvědčivém vítězství nad Joshuou se posunul do pozice možného vyzyvatele vítěze odvetného zápasu mezi Usykem, jenž je držitelem pásů organizací WBA, WBC a WBO, a dalším Britem Tysonem Furym.