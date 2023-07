Velmi netradiční výjev nabídl fanouškům boxerský turnaj organizace Kingpyn Boxing v irském Dublinu. Anglická bojovnice Daniella Hemsleyová totiž po vítězství neudržela emoce na uzdě a fanouškům v návalu radosti ukázala své poprsí. V pozápasovém rozhovoru se třiadvacetiletá Britka za své chování omluvila.

Daniella Hemsleyová (vpravo) v boxerském ringu. | Foto: Profimedia

Zápasy v organizaci Kingpyn Boxing? V Česku je obdobou Clash of the Stars - jde o z drtivé části bizarní souboje známějších tváří, které dostanou za vzájemný duel nadstandardně zaplaceno.

Jednou z osobností, která se rozhodla vstoupit do duelů pod hlavičkou Kingpyn Boxing, je modelka Daniella Hemsleyová. První zápas v květnu ještě blonďatá Angličanka jednoznačně prohrála, v tom uplynulém ale ukázala značný progres.

McGregor v centru pozornosti: Ve spěchu odjel z pohřbu, účast ve rvačce odmítá

Soupeřka Aleksandra Danielová byla sice od prvních sekund aktivnější, Hemsleyová ale takticky trefovala čisté údery z ústupu, díky kterým pak nakonec celý zápas jasně vyhrála na body. Třiadvacetiletá Britka se v návalu emocí neudržela a divákům ukázala své poprsí.

„Dokázala jsem to. Rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou, ale spíš válka. Velký respekt soupeřce. Zároveň bych se chtěla omluvit všem, které jsem mohla svou oslavou pobouřit. Ve skutečnosti jsem měla prsa přelepená, ale jak jsem se zpotila, tak pásky zůstaly na podprsence a ukázala jsem tak vše,“ řekla Hemsleyová, kterou fanoušci odměnili bouřlivým potleskem.

Výrazně odlišný pohled měla na celou situaci boxerská scéna, která vidí v organizaci Kingpyn Boxing zabijáka bojových sportů se špatným příkladem pro nastupující generaci zápasníků.

„Prostě to nesnáším. Pracovali jsme tak moc na tom, aby byl ženský box respektovaný a uznávaný a pak přijde tohle. Je však třeba si uvědomit, že tohle není box. Je třeba to zdůrazňovat. Je totiž rozdíl mezi boxem a influencer boxem. Jsou to dvě odlišné disciplíny, které jsou od sebe na hony vzdálené,“ reagoval znechuceně známý promotér Eddie Hearn.