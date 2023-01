„Bereme to jako odměnu za loňské výsledky, možnost si vydělat nějaké peníze a hlavně otestovat formu před olympijskou kvalifikací,“ prohlásil Perušič , který společně se svým parťákem drží osmé místo ve světovém žebříčku.

„Turnaj v Dauhá je poměrně nešťastně umístěn na konec ledna, ale tím, že tam na něj hned navazuje první díl olympijské kvalifikace, probíhala příprava dost podobně jako před jakýmkoliv jiným začátkem sezony,“ říkal Perušič.

V Kataru má jít o vyvrcholení prvního ročníku série Beach Pro Tour, která nahradila hvězdičkové turnaje. Turnaj je s dotací 800 tisíc USD, což jsou nejvyšší prize money v letošním roce. A český pár do něj vstoupí po náročném zimním období.

Mají za sebou svatební cesty

„Bohužel nás v prosinci zdecimovala nějaká choroba. Proto jsme se v novém roce jen pomalu dostávali do formy. Úkolem bylo kromě zlepšení některých stránek naší hry i zvyknutí si na nové míče pro letošní sezonu, které jsou o dost jiné než předchozí,“ prozradil Peručič.

Došlo i na studijní povinnosti, ladění techniky u golfu nebo na šachy. Zároveň se nejlepší český beachvolejbalový pár účastnil benefičního turnaje a ještě před přípravou proběhly svatební cesty. „Takže manželství bylo stvrzeno i přežitím na ostrově - v jednom případě na Madeiře, v druhém na Sicílii,“ líčil s úsměvem Perušič.

Hlavním letošním cílem je sesbírat co nejvíc bodů směrem k MS v Mexiku a OH v Paříži. „Před sezonou je vždycky těžké odhadovat, jak na tom budeme, ale doufáme, že navážeme na dobrou hru z posledních tří let. První dva turnaje v Dauhá určitě napoví, jak na tom jsme,“ doplnil Schweiner.